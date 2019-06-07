Свадьба в июне: астрологи назвали самые опасные даты

Гороскоп свадеб на июнь (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, в какие дни июня сочетаться браком нельзя

Свадьбы чаще всего приходятся на лето, так как многие соблюдают посты, верят в приметы или просто хотят сделать мероприятие запоминающимся и неповторимым. В старину молодоженам рекомендовали сочетаться браком именно в июне, так как это сулит счастливую семейную жизнь, а пары, которые часто ссорятся-мирятся, смогут достичь взаимопонимания. Астрологи составили гороскоп самых подходящих дат для свадьбы в июне, пишет УНИАН.

Астрологи отметили, что в июне есть даты, которые совершенно не подходят для бракосочетания. Это 6, 7, 10, 11, 16, 21 июня и почти вся неделя с 24 по 30 число. С 24 июня начинается Апостольский пост.

Самыми удачными днями для молодоженов станут 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20 и 23 июня. Согласно астрологическим прогнозам, те, кто заключат брак с 17 по 20 июня, никогда не расстанутся, а любовь с каждым годом будет расти и крепнуть.

Остальные даты в июне – нейтральны, то есть они не несут в себе негативного значения, но и не имеют определенной положительной энергетики.

Свадьба в июне (pixabay.com)

Также астрологи порекомендовали новобрачным не обращать внимания на погодные условия, так как они сулят молодой семье массу позитивных вещей.

Дождь в день свадьбы – семья будет крепкой, а в доме будет достаток и благополучие.

Если будет светить яркое солнце – то семейная жизнь будет насыщенной и яркой.

Если будет дуть ветер – то и отношения в семье будут такими же, главное, чтобы муж и жена свои порывы направляли друг на друга.

А вот для венчания июнь не очень подходит, так как 4 числа начался Петров пост, который продлится до середины июля. В такой период церкви не проводят обряд венчания.

Напомним, ранее мы писали о том, что астролог назвала самые опасные дни в июне.

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