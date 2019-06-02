Гороскоп на июнь: астролог назвала самые опасные дни

Гороскоп на июнь 2019 (pixabay.com)

Астролог рассказала о дне летнего Солнцестояния и что лучше делать в праздник всем знакам Зодиака

Астрологический прогноз на июнь 2019, который будет богат на затмения, плюс ретроградный Меркурий, предполагает большое количество ограничений по действиям. Известный астролог Наталья Анисимова назвала период конфликтов и противостояний, указала риски для отношений и совершения покупок, а также напомнила о летнем Солнцестоянии 21 июня и что в этот день лучше делать.

3 июня наступит новолуние, которое на ближайшие десять дней спровоцирует повышенную чувствительность у людей, возникнут конфликты веры и мировоззрения, переживаний о социальной нереализованности.

Астролог рассказала о развороте Нептуна в этом месяце, что повышает чувствительность, ранимость и растерянность. Также она добавила, что подобный "фон" затянется до июля включительно, поэтому не рекомендуется болезненно на все реагировать.

Иллюстративное фото (pixabay.com/Larisa-K)

С 8 по 21 июня будет длиться период конфликтов и противостояний. Высока вероятность споров с начальством на работе.

"В эти дни повышается потенция травм и аварий. Всем нам стоит в это время налегать на медитации и релакс", - рассказала астролог.

В вопросе покупок важно знать, что с 12 по 20 июня лучше не покупать дорогостоящие гаджеты и авто - они очень быстро выйдут из строя. Технику лучше покупать 7-8 июня.

С отношениями в июне почти весь месяц будет все благополучно, конфликты не предвещаются. Однако с 20 по 27 июня - исключение, в указанный период может возникнуть борьба интересов, неадекватные требования и обманутые ожидания.

"Начатые отношения в это время будут нести в себе последующие разочарования", - отметила Анисимова.

Астролог призвала избегать дорогих процедур красоты в период с 20 по 27 июня.

День летнего Солнцестояния наступит 21 июня. Этот ритуальный и магический день и реальная купальская ночь пройдет с присущей этому дню энергетикой. Анисимова добавила, что праздник "сдвинули" на 7 июля, хотя это энергетически пустой день.

Фото: 21 июня - день солнцестояния (rodobogie.org)

Символом этого дня являются огонь и вода, поэтому лучше встретить на водоеме и с костром. Отмечать нужно будет 22 июня по той причине, что сам праздник наступит 21-го в 18:54 по киевскому времени.

"В этот день проводятся ритуалы для здоровья, молодости, поддержки от рода и для укрепления семьи. Мощный день для зарядки ваших талисманов", - отметила астролог.

Как сообщалось ранее, астролог Павел Глоба назвал самые невезучие знаки Зодиака в июне 2019. По его словам, Козерогам, Рыбам и Львам нужно быть предельно осторожными в первый месяц лета.

Также мы писали о том, что астрологи назвали самые пунктуальные знаки Зодиака, которые ненавидят опаздывать и не прощают это другим.

Напомним, что магнитные бури в июне будут не такими продолжительными и сильными, и в течении первого летнего месяца ожидается один очень сильный удар - 9 июня.