Весілля в червні: астрологи назвали небезпечні дати

Гороскоп весіль на червень (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, в які дні червня поєднуватися шлюбом не можна

Весілля найчастіше припадають на літо, так як багато хто дотримується постів, вірить у прикмети або просто хоче зробити захід незабутнім і неповторним. У старовину молодятам рекомендували одружуватися саме в червні, так як це обіцяє щасливе сімейне життя, а пари, які часто сваряться-миряться, зможуть досягти взаєморозуміння. Астрологи склали гороскоп найкращих дат для весілля в червні, пише УНІАН.

Астрологи відзначили, що в червні є дати, які абсолютно не підходять для одруження. Це 6, 7, 10, 11, 16, 21 червня і майже весь тиждень з 24 по 30 число. З 24 червня починається Апостольський піст.

Найвдалішими днями для молодят стануть 8, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20 і 23 червня. Згідно з астрологічними прогнозами, ті, хто укладуть шлюб з 17 по 20 червня, ніколи не розлучаться, а любов з кожним роком буде рости і міцніти.

Інші дати у червні – нейтральні, тобто вони не несуть в собі негативного значення, але і не мають певної позитивної енергетики.

Весілля в червні (pixabay.com)

Також астрологи порадили нареченим не звертати уваги на погодні умови, так як вони обіцяють молодій сім'ї масу позитивних речей.

Дощ у день весілля – сім'я буде міцною, а в домі буде достаток і благополуччя.

Якщо буде світить яскраве сонце – то сімейне життя буде насиченим та яскравим.

Якщо буде дути вітер – то і відносини в родині будуть такими ж, головне, щоб чоловік і дружина свої пориви направляли один на одного.

А ось для вінчання червень не дуже підходить, так як 4 числа розпочався Петрів піст, який триватиме до середини липня. В такий період церкви не проводять обряд вінчання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астролог назвала найбільш небезпечні дні в червні.

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