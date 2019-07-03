Свадьба Тодоренко и Топалова: что известно о месте бракосочетания

Регина Тодоренко, известная телеведущая и российский музыкант Влад Топалов отпразднуют свою свадьбу 3 июля в Италии, на роскошной вилле Астор в Соренто. Известно, что праздничное мероприятие растянется на несколько дней и звездные гости уже начали съезжаться в Италию. О том, сколько стоит такая вилла, узнали журналисты издания "Факты".

На сайтах указано, что вилла Астор – это пятиэтажное здание на берегу моря. Дизайн виллы выполнен в классическом итальянском стиле. Вместительность виллы – до 20 гостей. Минимальная аренда виллы – 7 дней, на меньший срок она не сдается. Стоимость аренды за 7 дней – 175 тысяч долларов.

На вилле есть роскошная терраса с видом на море, уютный зеленой двор-сад с беседками и статуями, а также большой открытый бассейн.

Вилла, на которой Тодоренко и Топалов отпразднуют свадьбу

Подружками невесты станут коллеги Тодоренко по сцене – Алина Островская и Елена Чирва, бывшие участницы группы Real O.

Регина Тодоренко, Алина Островская и Елена Чирва (instagram.com/reginatodorenko)

Также известно, что приехали ее коллеги по программе "Орел и Решка" Мария Ивакова и Антон Лаврентьев. Фото из Италии также показала и Леся Никитюк.

Пара официально расписалась в октябре 2018 года, а после этого у них родился сын Михаил, но пышную свадьбу влюбленные отложили на потом.

Напомним, ранее мы писали о том, что взволнованная Регина Тодоренко загадала желание в день свадьбы.

А также рассказывали о том, что Топалов растрогал "рассветным" фото Тодоренко из Италии.