Свадьба Потапа и Насти: молодожены стали героями "Симпсонов" (фото)

Потап и Настя свадьба 2019 – молодожены стали героями Симпсонов (коллаж РБК-Украина)

Потап и Настя поженились 23 мая в Киеве

Потап и Настя, которые несколько дней назад заявили всему миру о своей любви, стали самыми обсуждаемыми украинскими артистами. С момента бракосочетания медийная популярность артистов выросла в разы! Яркое событие в жизни двух влюбленных не обошло стороной и поклонников. Сеть буквально "взорвалась" многочисленными фан-артами, среди которых и изображение пары в эстетике мультсериала "Симпсоны".

Поклонники пары изобразили Настю и Потапа в таких же свадебных нарядах, в которых они были на бракосочетании в Киеве. Два новых "жителя" Спрингфилда были изображены на фоне местной церкви. Снимок опубликовала Настя Каменских в своем Instagram.

Потап и Настя свадьба 2019 – молодожены стали героями Симпсонов (фото: instagram.com/kamenskux)

Среди прочих фан-артов и другие мотивы, на которых изображены влюбленные.

Потап и Настя свадьба 2019 – молодожены стали героями Симпсонов (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Потап рассказал, как долго он ждал свадьбы с Настей Каменских.

Также LITE писало, что Настя Каменских растрогала сеть счастливыми свадебным фото.

До этого стало известно, куда отправились Потап и Настя в свой медовый месяц.