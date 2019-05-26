ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Весілля Потапа і Насті: молодята стали героями "Сімпсонів" (фото)

STYLERПерсони    26.05.2019 - 17:05
Весілля Потапа і Насті: молодята стали героями "Сімпсонів" (фото)
Потап і Настя весілля 2019 – молодята стали героями Сімпсонів (колаж РБК-Україна)

Потап і Настя одружилися 23 травня у Києві

Потап і Настя, які кілька днів тому заявили всьому світу про свою любов, стали найбільш обговорюваними українськими артистами. З моменту одруження медійна популярність артистів зросла в рази! Яскрава подія у житті двох закоханих не обійшла стороною і шанувальників. Мережа буквально "вибухнула" численними фан-артами, серед яких і зображення пари в естетиці мультсеріалу "Сімпсони".

Шанувальники пари зобразили Настю і Потапа в таких же весільних вбраннях, в яких вони були на весіллі в Києві. Два нових "жителя" Спрінгфілда були зображені на тлі місцевої церкви. Знімок опублікувала Настя Каменських у своєму Instagram.

Весілля Потапа і Насті: молодята стали героями &quot;Сімпсонів&quot; (фото)

Потап і Настя весілля 2019 – молодята стали героями Сімпсонів (фото: instagram.com/kamenskux)

Серед інших фан-артів й інші мотиви, на яких зображені закохані.

Весілля Потапа і Насті: молодята стали героями &quot;Сімпсонів&quot; (фото)Весілля Потапа і Насті: молодята стали героями &quot;Сімпсонів&quot; (фото)

Весілля Потапа і Насті: молодята стали героями &quot;Сімпсонів&quot; (фото)

Потап і Настя весілля 2019 – молодята стали героями Сімпсонів (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Потап розповів, як довго він чекав весілля з Настею Каменських.

Також LITE писало, що Настя Каменських зворушила мережа щасливими весільним фото.

До цього стало відомо, куди вирушили Потап і Настя в свій медовий місяць.

Сама досконалість! Ніжна Настя Каменських захопила фото у ванній Потап розповів, як довго планував весілля з Каменських
Новини України Настя КаменськихПотапсвадьбаСимпсоны
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся