Сузір'я зникнуть? Астрономи розкрили, як зміниться нічне небо через 1000 років (відео)

Доля гігантів у космосі та можливий вибух Бетельгейзе

Багато що залежить від тривалості життя окремих зірок. Більшість зірок у нашій галактиці - невеликі. Однак у сузір'ях, які ми спостерігаємо, переважають великі та яскраві зірки. Чим більша зірка, тим коротше її життя і тим швидше вона зникне з нашого неба.

Зірки, чия маса перевищує сонячну приблизно у вісім разів або більше, завершують свій життєвий шлях катастрофічним колапсом ядра, перетворюючись на наднові. Ці потужні вибухи не тільки вражають, а й знаменують зникнення зірок з нашого неба.

Багато астрономів вважають, що першою зіркою, яка зникне, стане Бетельгейзе - червоний надгігант. Це може статися вже завтра або через 100 000 років. Коли зірка вибухне, вона стане яскравішою за повний місяць - настільки, що її можна буде побачити вдень.

Точно передбачити момент вибуху таких зірок складно, але один із можливих сигналів - потік примарних частинок, званих нейтрино. Під час вибуху наднової велика частина енергії виділяється саме у вигляді нейтрино, а не у видимому світлі.

"Виробництво нейтрино Бетельгейзе різко збільшиться в останні фази її життя, тож за добу до вибуху наші теперішні детектори зможуть це зафіксувати", - пояснює Брайан Філдс, експерт із наднових з Університету Іллінойсу. У нас буде приблизно 24 години, щоб підготуватися до видовища.

Такий потужний вибух може звучати загрозливо, але, за словами Філдса, Земля перебуває занадто далеко, щоб відчути його наслідки. Щоб наднова вплинула на життя на Землі, вона має бути в межах 8-10 парсеків - це приблизно у 2 мільйони разів далі, ніж відстань від Землі до Сонця.

"Якби в нас була наднова на такій відстані, вона була б найяскравішою зіркою на небі, - каже Філдс.

Як рух зірок змінить форму знайомих сузір'їв

Хоча наднова здається більш драматичною подією, насправді головну роль у зміні сузір'їв відіграє рух зірок.

Кожна зірка в нашій галактиці перебуває в русі. Із Землі це називається власним рухом - величина, на яку видиме положення зірки змінюється з плином часу. Найшвидша зірка в цьому плані - зірка Барнарда, яка переміщається зі швидкістю 10 кутових секунд на рік. Це означає, що за 180 років вона зміститься на відстань, що дорівнює діаметру повного Місяця.

Більшість зірок рухаються набагато повільніше. Тому сузір'я, які ми бачимо сьогодні, практично не змінилися з часів Стародавньої Греції. Однак за десятки тисяч років ці зрушення підсумовуються, кардинально змінюючи обриси сузір'їв.

Візьмемо, наприклад, Велику Ведмедицю, а точніше, астеризм Великий Ківш. П'ять центральних зірок Ковша здаються близько розташованими не тільки з нашого погляду, а й у реальності перебувають поруч одна з одною. Вони народилися разом і являють собою "рухому групу", що рухається по небу в одному напрямку. Однак дві крайні зірки рухаються в інших напрямках.

"З часом Великий Ківш змінить форму і зовсім перестане нагадувати ложку. Через десятки тисяч років його обриси стануть просто дивними", - пояснює Браян Філдс.

Оскільки ці зміни відбуваються протягом десятків тисяч років - а не десятків мільйонів, як у випадку наднових, - власний рух зірок вплине на сузір'я задовго до того, як вони зникнуть.

На нічне небо впливає не тільки рух зірок, а й сама Земля. Наша планета коливається, подібно до дзиги, змінюючи напрямок Північного полюса. Цей процес називається прецесією.

"У єгиптян була інша Полярна зірка. За часів будівництва пірамід у Гізі роль Полярної зірки виконувала Альфа Дракона, також відома як Тубан", - розповідає дослідниця наднових Кейлі Екселл.

Наші сузір'я змінюються не тільки через рух або смерть зірок. У галактиці продовжують народжуватися нові зірки. Згодом вони виходять зі своїх туманностей, і якщо досить яскраві, то займуть своє місце в майбутніх сузір'ях.



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