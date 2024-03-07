Ці додатки вважаються найкращими серед любителів спостерігати за космосом
Інтернет дав людині можливість глянути світ очима астронавта. Мобільні додатки з астрономії можуть допомогти в цьому, а також розбудити пристрасть до вивчення зоряного неба та бажання досліджувати космос.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про найкращі додатки для людей, які захоплюються та люблять астрономію.
Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Space.com, AstroBackyard.
SkySafari
Дозволяє вивчати небесні об'єкти з будь-якої точки земної кулі в режимі доповненої реальності. Варто навести смартфон на ту чи іншу частину неба і ви побачите карту цієї ділянки космосу.
Власне кажучи, наводити можна на що завгодно: SkySafari орієнтується лише за координатами та даними гіроскопа. Тож можна вивчати небо та читати енциклопедичні статті про небесні об'єкти навіть удома.
Класичну карту розташування небесних світил у додатку супроводжують фотографії з телескопа "Хаббл", інформація про зірок з каталогу Hubble Guide Star та власну довідку.
Таким чином, за допомогою SkySafari в базовій версії можна дізнатися більш ніж про 120 тисяч зірок і 222 скупчення, туманності і галактики. Стартова версія програми коштуватиме 3 долари, Plus коштує 10 доларів, а Pro - 40 доларів. У повній базі зібрана інформація про 100 мільйонів зірок, 3 мільйони галактик і 750 тисяч об'єктів Сонячної системи.
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NASA App
У цьому додатку можна знайти інформацію, фотографії та документи про всі місії NASA. Дані щодня та щотижня оновлюються, з'являються новини, добірки посад співробітників. Також прямо з екрану смартфона можна подивитися прямі трансляції NASA Television та вивчити траєкторії супутників агентства, що пролітають над головою.
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ISS Detector
Міжнародна космічна станція є спільним проектом багатьох країн. Можливо, саме тому вона заслужила окремий додаток, який сповіщає користувача про швидку появу станції у нього над головою (за 5 хвилин до події). Якщо пощастить, МКС можна побачити неозброєним оком.
Додаток також видає аналогічну інформацію про китайську космічну станцію "Тяньгун", телескоп "Хаббл", супутників і комети, що пролітають повз.
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Solar Walk
Solar Walk - це тривимірна модель Сонячної системи. В основі є всі основні планети та їх супутники, а також зірки, комети та інші небесні об'єкти.
Змінивши масштаб, можна побачити Чумацький Шлях, але лише у загальному плані. Крім того, можна переглянути добірку освітніх фільмів про будову нашої зіркової системи. За повноцінне використання додатку потрібно заплатити 43 долари.
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Stellarium Mobile
Мобільна версія популярного комп'ютерного додатку з відкритим кодом. Вона виділяється великою базою даних про зірок і якістю ілюстрацій сузір'їв.
Додаток дозволяє шукати і визначати улюблені планети і сузір'я, стежити за супутниками, що рухаються, переглядати інформацію про небесні тіла, що включає міфи і легенди різних культур.
При збільшенні масштабу програма підвантажує зображення туманностей та галактик у високій роздільній здатності.
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Planet's Position
Цей додаток призначений для розрахунку положення планет на нічному небі. Необхідно задати власні координати, і можна з великою точністю визначити місце розташування об'єктів, що цікавлять.
Ще можна задати час спостереження: у базі Planet's Position є інформація про стан планет з 1900 року. А за допомогою вбудованого календаря легко визначити час затемнень (місячних та сонячних).
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Star Chart
Мабуть, найпростіший та найкорисніший з усіх додатків цього списку. Star Chart - це не що інше, як віртуальна карта зоряного неба. Розглянути можна всі видимі світила (120 000) та 88 сузір'їв. Для кожного об'єкта є власна інформаційна картка з детальними даними. Також є голосовий пошук, правда лише англійською мовою.
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Нагадаємо, що мертва зірка допомогла вченим розгадати секрет загадкових сигналів із космосу.
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