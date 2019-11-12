Сутулость, варикоз и красные глаза: Супрун рассказала, как выжить в офисе

Уляна Супрун обратила внимание на связанные с работой в офисе болезни из-за условий труда - без сочетания с физическими нагрузками, необходимым питанием и даже правильным сидением за столом. Бывшая руководительница Минздрава на своей странице в Facebook дала ряд дельных рекомендаций, как сберечь здоровье в офисе.

Также приведены неутешительные результаты исследований о "портрете" офисного работника будущего в Британии, Германии и Франции: согбенная спина, варикоз, сухие красные глаза и большой живот.

Про сидение

Исследования показывают, что более 4 часов сидения перед экраном увеличивают риск смерти от многих болезней на 50%. Риск сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 125%. Поэтому в течение рабочего дня необходимо делать перерывы, подвигаться, сделать растяжку и подышать свежим воздухом. Так, достаточно довольно простых упражнений, чтобы снять напряжение в спине и шее - на 72%. К тому же своевременные перерывы минимизируют дискомфорт без потери производительности.

Супрун рассказала, как сохранить здоровье, работая в офисе (Фото: РБК-Украина)

Поскольку полностью избавиться от сидения перед экраном не удастся, единственным выходом является сидеть правильно и заботиться о своей осанке.

Про питание

Наиболее распространенные причины смертности украинцев так или иначе связаны с питанием, подчеркнула Супрун, и призвала продуманно относиться к своему рациону и питаться сбалансировано.

Принося на работу еду из дома, можно контролировать содержание своей тарелки и заботиться о том, чтобы там было меньше сахара и жира и больше овощей и фруктов.

Бесплатные снеки, которые компании предлагают своим сотрудникам, действительно быстро поднимают настроение, уровень сахара в крови и придают сил - однако это очень краткосрочный эффект и лишние калории (могут добавлять около 1300 калорий в ваш рацион). Действительно приятным бонусом от начальства будут свежие фрукты, овощи, орехи.

Про отдых

"Одно из самых распространенных бед современных работников - эмоциональное выгорание. И хотя оно не является болезнью, выгорание снижает работоспособность, приводит к тому, что человек цинично и отстраненно относится к своим должностным обязанностям, чувствует истощение и дистанцируется от своих должностных обязанностей. Выгорание можно и нужно предотвращать", - говорится в публикации.

Работа в офисе - какие условия нужны, чтобы не подорвать здоровье (Фото: коллаж РБК-Украина)

Исследования показывают, что когда у людей есть 10 и более дней оплачиваемого больничного, они лучше заботятся о своем здоровье и больше времени уделяют превентивным мерам. Компании должны понимать, что оплачиваемые больничные и отпуска - это инвестиция в производительность сотрудников. Измученные, истощенные и демотивированы сотрудники не будут эффективными на работе.

Open space

По задумке они должны объединять людей и способствовать появлению новых идей, но на практике для многих "они превратились в ад", рассказала Супрун.

Качество воздуха, мешающий сосредоточиться шум, искусственное освещение - все эти факторы угнетают организм и снижают работоспособность.

Воздух в офисе

Качество воздуха существенно влияет на самочувствие, а значит и на производительность. Чтобы улучшить качество воздуха в офисе, компании могут запретить курить в помещении, размещать растения, установить очистители воздуха и регулярно проветривать рабочие комнаты.

Про воду

Организму человека для хорошего самочувствия нужно потреблять достаточно воды: от этого зависит качество сна, бодрость, способность фокусироваться, ясность умы и внимательность, и конечно же это напрямую влияет на производительность работы.

Уляна Супрун рассказала, как сохранить здоровье, работая в офисе (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

В офисах должен быть свободный доступ к качественной питьевой воде. Для этого нужно установить достаточное количество кулеров или других источников воды.

Про освещение

У сотрудников, которые сидят на расстоянии до 3 метров от окна, меньше напрягаются глаза и ухудшается зрение, реже болит голова. Работодателям лучше выбирать или обустраивать офисы с максимальным доступом естественного света. Добавлять к нему лампы, фонари, заботиться о световых бликах.

Животные в офисе

Присутствие собаки или кота в офисе имеет немало преимуществ (конечно, если у сотрудников нет аллергии и фобии): люди лучше выдерживают физический стресс, имеют меньше проявлений стресованости, как то высокое давление и учащенное сердцебиение, чувствуют поддержку любимца. Люди в присутствии животных лучше справляются с интеллектуальными задачами.