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"Суттєве обмеження". Укрзалізниця зробила заяву про поїзди до Європи

В Укрзалізниці пояснили, чому мало поїздів до Європи (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

В Укрзалізниці пояснили, чому так мало поїздів курсує з України до Європи, і з якої причини нові рейси додають так рідко.

Про це мова йде у пресслужбі УЗ в Facebook.

В чому складність пустити поїзди

За словами залізничників, для подорожей в українських поїздах за кордон, на жаль, є "суттєве обмеження" - ширина колії.

Річ у тім, що в Європі поширена так звана "європейська колія",. У неї відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм.

А в Україні зараз колії мають ширину 1520 мм. І рухомий склад для них, відповідно, використовується інший.

"Саме тому неможливо запускати поїзди куди завгодно й поставити на рейси будь-які вагони. Так, існують вагони з можливістю зміни колісних пар. Їх обмежена кількість, і вони всі вже в роботі", - розповіли у перевізника.

На яких рейсах є суміщена колія

Наразі, у прикордонних з ЄС ділянках є суміщені колії - 1520 та 1435 мм, де можуть рухатися поїзди двох стандартів. Так, до Хелма і Перемишля заведено широку колію.

"Побудова пасажирських хабів для пересадки - до речі, це один з напрямків, у якому системно працює Укрзалізниця. Продовжуємо перемовини і з польською стороною по запуску за маршрутом Київ - Варшава поїзда з вагонів стандартного для України габариту", - додали в УЗ.

В які країни можна потрапити на поїзді

Нині з України на поїзді можна доїхати в п'ять країн, це:

  • Польща
  • Угорщина
  • Австрія
  • Словаччина
  • Молдова

Детально про міжнародні рейси поїздів Укрзалізниці можете дізнатися за посиланням тут.

Раніше в УЗ повідомили приємну новину щодо поїздів до Польщі.

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Укрзалізницяпоїзди