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"Существенное ограничение". Укрзализныця сделала заявление о поездах в Европу

В Укрзализныце объяснили, почему мало поездов в Европу (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Укрзализныце объяснили, почему так мало поездов курсирует из Украины в Европу, и по какой причине новые рейсы добавляют так редко.

Об этом говорится в пресс-службе УЗ в Facebook.

В чем сложность пустить поезда

По словам железнодорожников, для путешествий в украинских поездах за границу, к сожалению, есть "существенное ограничение" - ширина колеи.

Дело в том, что в Европе распространена так называемая "европейская колея". У нее расстояние между внутренними краями рельсов составляет 1435 мм.

А в Украине сейчас колеи имеют ширину 1520 мм. И подвижной состав для них, соответственно, используется другой.

"Именно поэтому невозможно запускать поезда куда угодно и поставить на рейсы любые вагоны. Да, существуют вагоны с возможностью замены колесных пар. Их ограниченное количество, и они все уже в работе", - рассказали у перевозчика.

На каких рейсах есть совмещенная колея

Сейчас, в приграничных с ЕС участках есть совмещенные колеи - 1520 и 1435 мм, где могут двигаться поезда двух стандартов. Так, в Хелм и Перемышль заведено широкие пути.

"Построение пассажирских хабов для пересадки - к слову, это одно из направлений, в котором системно работает Укрзализныця. Продолжаем переговоры и с польской стороной по запуску по маршруту Киев - Варшава поезда из вагонов стандартного для Украины габарита", - добавили в УЗ.

В какие страны можно попасть на поезде

Сейчас из Украины на поезде можно доехать в пять стран, это:

  • Польша
  • Венгрия
  • Австрия
  • Словакия
  • Молдова

Подробно о международных рейсах поездов Укрзализныци можете узнать по ссылке здесь.

Ранее в УЗ сообщили приятную новость о поездах в Польшу.

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