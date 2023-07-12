"Суттєве обмеження". Укрзалізниця зробила заяву про поїзди до Європи
В Укрзалізниці пояснили, чому так мало поїздів курсує з України до Європи, і з якої причини нові рейси додають так рідко.
Про це мова йде у пресслужбі УЗ в Facebook.
В чому складність пустити поїзди
За словами залізничників, для подорожей в українських поїздах за кордон, на жаль, є "суттєве обмеження" - ширина колії.
Річ у тім, що в Європі поширена так звана "європейська колія",. У неї відстань між внутрішніми краями рейок становить 1435 мм.
А в Україні зараз колії мають ширину 1520 мм. І рухомий склад для них, відповідно, використовується інший.
"Саме тому неможливо запускати поїзди куди завгодно й поставити на рейси будь-які вагони. Так, існують вагони з можливістю зміни колісних пар. Їх обмежена кількість, і вони всі вже в роботі", - розповіли у перевізника.
На яких рейсах є суміщена колія
Наразі, у прикордонних з ЄС ділянках є суміщені колії - 1520 та 1435 мм, де можуть рухатися поїзди двох стандартів. Так, до Хелма і Перемишля заведено широку колію.
"Побудова пасажирських хабів для пересадки - до речі, це один з напрямків, у якому системно працює Укрзалізниця. Продовжуємо перемовини і з польською стороною по запуску за маршрутом Київ - Варшава поїзда з вагонів стандартного для України габариту", - додали в УЗ.
В які країни можна потрапити на поїзді
Нині з України на поїзді можна доїхати в п'ять країн, це:
- Польща
- Угорщина
- Австрія
- Словаччина
- Молдова
Детально про міжнародні рейси поїздів Укрзалізниці можете дізнатися за посиланням тут.
Раніше в УЗ повідомили приємну новину щодо поїздів до Польщі.