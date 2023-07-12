"Существенное ограничение". Укрзализныця сделала заявление о поездах в Европу

В Укрзализныце объяснили, почему так мало поездов курсирует из Украины в Европу, и по какой причине новые рейсы добавляют так редко.

Об этом говорится в пресс-службе УЗ в Facebook .

В чем сложность пустить поезда

По словам железнодорожников, для путешествий в украинских поездах за границу, к сожалению, есть "существенное ограничение" - ширина колеи.

Дело в том, что в Европе распространена так называемая "европейская колея". У нее расстояние между внутренними краями рельсов составляет 1435 мм.

А в Украине сейчас колеи имеют ширину 1520 мм. И подвижной состав для них, соответственно, используется другой.

"Именно поэтому невозможно запускать поезда куда угодно и поставить на рейсы любые вагоны. Да, существуют вагоны с возможностью замены колесных пар. Их ограниченное количество, и они все уже в работе", - рассказали у перевозчика.

На каких рейсах есть совмещенная колея

Сейчас, в приграничных с ЕС участках есть совмещенные колеи - 1520 и 1435 мм, где могут двигаться поезда двух стандартов. Так, в Хелм и Перемышль заведено широкие пути.

"Построение пассажирских хабов для пересадки - к слову, это одно из направлений, в котором системно работает Укрзализныця. Продолжаем переговоры и с польской стороной по запуску по маршруту Киев - Варшава поезда из вагонов стандартного для Украины габарита", - добавили в УЗ.

В какие страны можно попасть на поезде

Сейчас из Украины на поезде можно доехать в пять стран, это:

Польша

Венгрия

Австрия

Словакия

Молдова

Подробно о международных рейсах поездов Укрзализныци можете узнать по ссылке здесь.