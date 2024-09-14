"Суть залишається однаковою": Іван Люленов висловився про велике православне свято

"Перше, що спадає на думку, - Великдень. У нас також заведено ходити до церкви, святити паску, фарбувати яйця та дотримуватися інших обрядів, які створюють особливу атмосферу. Зокрема, цей день розпочинається з того, що ми прокидаємося ще до сходу сонця й починаємо готуватися до церкви: збираємо паску, крашанки та інші страви, які збираємося освячувати. Як на мене, такий своєрідний ритуал передає відчуття спокою та духовного піднесення", - розповів Ваня.

З Великоднем у телезірки пов’язані лише теплі спогади.

"Пам’ятаю, як у дитинстві ходив до церкви з батьками на Великдень. Був такий собі сімейний похід: ми всі збиралися разом, несли кошики з їжею, а після служби святкували всією сім’єю вдома", - пригадує Люленов.

З роками ця традиція залишилася, хоч і в трохи зміненому вигляді.

"Тепер я сам беру участь у приготуванні, а з дівчиною ми щоразу готуємо щось нове. Минулого року, наприклад, вирішили спробувати спекти власні пасочки. Це був цікавий досвід, бо спочатку не знали, як правильно, але все ж вийшло дуже смачно", - каже він.

А фарбування яєць, говорить гуморист, - "це взагалі окрема історія".

"Обираємо різні кольори, малюємо візерунки, іноді використовуємо бабусині рецепти для натуральних барвників. Взагалі Великдень завжди приносить відчуття тепла, родинності та надії. І хоч українські та молдавські традиції можуть трохи відрізнятися, суть залишається однаковою - це час, коли ми об’єднуємося, дякуємо за все, що маємо, і дивимося вперед з вірою та оптимізмом", - резюмував він.