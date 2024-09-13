Росіяни вкрали формат українського тревел-шоу: творець проєкту Синельников відреагував

Росіяни знову демонструють, що їхня здатність до власної творчості занепала. У черговому прикладі культурної експансії вони вирішили використати український YouTube-проєкт як джерело натхнення, створивши схожий формат.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу.

У новому відео на російському YouTube-каналі помітна схожість з оригінальним українським проєктом "Як звучить світ… Україна": від концепції і до назви, але з очевидною відсутністю ключової частини - завершального треку, який є важливим елементом української версії.

Росіяни вкрали формат українського тревел-шоу (фото: пресслужба)

Ця ситуація не нова, адже протягом багатьох років росія активно займається привласненням українських культурних, історичних та творчих надбань, намагаючись адаптувати їх під свої потреби.

Творець та режисер проєкту Євген Синельников разом з дружиною Наталкою прокоментували ситуацію.

“Якщо подивитися на випуск російського каналу, то очевидно, що вони вкрали саму ідею - створити контент, що презентує унікальні звуки. Назва також дивно нагадує “Як звучить світ… Україна”. Проте, на відміну від оригінального українського тревел-шоуу, ведучим якого був талановитий український композитор та саундпродюсер Євген Філатов, росіяни залучили ведучого без особливих творчих досягнень, який лише поверхнево досліджував звуки", - прокоментували Євген та Наталка Синельникові.

Росіяни вкрали формат українського тревел-шоу (фото: пресслужба)

"Окрім цього, якщо в нашій версії проєкт завершувався музичним треком, створеним на основі зібраних звуків, то цей елемент вони просто проігнорували", - додали вони.

Ця ситуація вкотре доводить, що росія не тільки краде території, історію та культуру, але й не здатна створювати нічого по-справжньому оригінального. Це ще одне підтвердження культурної експансії та привласнення ідей з боку країни-агресора.

Творці шоу "Як звучить світ… Україна" (фото: пресслужба)

Що відомо про проєкт "Як звучить світ… Україна"

Проєкт, який вийшов на YouTube 8 лютого 2023 року, представляє поєднання музики, культури та природи. Це тревел-шоу, що дозволяє аудиторії почути Україну через звуки, які формують її атмосферу.

У складі креативної команди - професіонали із хітами в портфоліо: саундпродюсер гурту ONUKA Євген Філатов, а також творці шоу - продюсерка Наталія Синельникова та ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников.

Останній, до речі, в інтерв’ю РБК-Україна у лютому цього року поділився враженнями від знімального процесу проєкту.