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Сусіди помруть від заздрості: копійчаний засіб з аптеки для супер-врожаю на городі

Як приготувати дієве добриво для городу (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб зробити дієве добриво для городу, не треба витрачати сотні чи тисячі на магазинну "хімію", адже є більш просте рішення. Для цього вам знадобиться зайти в аптеку і витратити гривень тридцять або ж поритися в домашній аптечці.

Про це пише Telegram-канал Дача. Сад та Город.

Мова йде про звичайний йод

Йод ідеально підходить для таких рослин як:

  • томат,
  • огірок,
  • баклажан,
  • перець,
  • полуниця,
  • капуста.

Цікаво, що овочі після такої підгодівлі будуть не тільки швидше рости, але і будуть мати кращий смак.

Призначення йоду в садівництві:

  • Боротьба з шкідниками.
  • Кореневі підгодівлі.
  • Позбавлення від попелиці та борошнистої роси, грибкових уражень рослин.
  • Стимулювання росту плодових культур, з метою отримання хорошого врожаю.
  • Профілактична обробка, з метою знищення шкідників.

Як приготувати розчин

Для ранньої підгодівлі необхідно на десятилітрове відро води внести приблизно 1 мл йоду і вливати розчин безпосередньо під корінь. Таке підживлення проводиться ще до того, як з'явилася зав'язь для плодів. Обробляти треба раз у 14 днів.

Намагайтеся не робити цього частіше, щоб не зіпсувати рослини. Якщо ви побачили, що утворилася достатня кількість зав'язі, на якій з'являться плоди, можете повторити підгодівлю, але при цьому розчин дещо змінити.

Тепер на десятилітрове відро води крім 1 мл йоду потрібно ввести 150 мл перекису водню 3%, і 1 л сироватки з коров'ячого молока. Застосовують розчин не частіше ніж один раз на 5 днів.

Допомагає такого роду обробка не тільки для підживлення, а й для боротьби з шкідливими мікроорганізмами, спорами грибів і вірусів

Раніше ми писали, чому морква виростає покрученою, тонкою і тріскається.

Крім того дізнайтеся, коли треба садити огірки у травні.

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