Соседи умрут от зависти: копеечное средство из аптеки для супер-урожая на огороде

Чтобы сделать действенное удобрение для огорода, не нужно тратить сотни или тысячи на магазинную "химию", ведь есть более простое решение. Для этого вам понадобится зайти в аптеку и потратить гривен тридцать или порыться в домашней аптечке.
Об этом пишет Telegram-канал Дача. Сад та Город.
Йод идеально подходит для таких растений как:
Интересно, что овощи после такой подкормки будут не только быстрее расти, но и будут иметь лучший вкус.
Для ранней подкормки необходимо в десятилитровое ведро воды внести примерно 1 мл йода и вливать раствор непосредственно под корень. Такая подкормка производится еще до того, как появилась завязь для плодов. Обрабатывать нужно раз в 14 дней.
Старайтесь не делать этого чаще, чтобы не испортить растения. Если вы увидели, что образовалось достаточное количество завязи, на которой появятся плоды, можете повторить подкормку, но при этом раствор несколько изменить.
Теперь на десятилитровое ведро воды кроме 1 мл йода нужно ввести 150 мл перекиси водорода 3% и 1 л сыворотки из коровьего молока. Применяют раствор не чаще одного раза в 5 дней.
Помогает такого рода обработка не только для подкормки, но и для борьбы с вредными микроорганизмами, спорами грибов и вирусов.
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