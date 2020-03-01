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Существенные отклонения от климатической нормы: какие области пострадают

STYLERЖизнь    01.03.2020 - 13:02
Существенные отклонения от климатической нормы: какие области пострадают
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптики предупредили об аномальной погоде

Погода в Украине 2 марта принесет дожди, сильные порывы ветра до 30 м/с и аномальное тепло. Так, в большинстве регионов Украины ожидается потепление до +12 градусов тепла. При этом западные и северные области ожидает непогода.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, 2 марта в большинстве областей Украины будет доминировать аномально теплая погода. В приморских и центральных областях термометры покажут +9… +12 градусов. На севере и востоке традиционно прохладнее - +7… +9 градусов. Несмотря на наличие осадков, в западных областях уровень тепла будет держаться у отметок +9… +11 градусов.

Синоптики предупредили о том, что в понедельник, 2 марта, осадки в виде дождя ожидаются в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях.

Во всей Украине, за исключением восточных областей уровень тепла может ощущаться ниже из-за сильных порывов ветра со скоростью до 15-20 м/с. При этом в Карпатах шквалы ветра могут достигать 25-30 м/с.

Погода в Украине 2 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что для большинства регионов Украины средняя дневная температурная норма - +4 градуса.

Ранее мы писали, что синоптик дал устрашающий прогноз на лето в Украине - стоит приготовиться к мощным ливням и ураганам.

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