Істотні відхилення від кліматичної норми: які області постраждають

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Синоптики попередили про аномальну погоду

Погода в Україні 2 березня принесе дощі, сильні пориви вітру до 30 м/с і аномальне тепло. Так, у більшості регіонів України очікується потепління до +12 градусів тепла. При цьому західні й північні області очікує негода.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, 2 березня в більшості областей України буде домінувати аномально тепла погода. У приморських і центральних областях термометри покажуть +9... +12 градусів. На півночі та сході традиційно прохолодніше - +7... +9 градусів. Попри наявність опадів, в західних областях рівень тепла буде триматися у позначок +9... +11 градусів.

Синоптики попередили про те, що в понеділок, 2 березня, опади у вигляді дощу очікуються у Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

У всій Україні, за винятком східних областей рівень тепла може відчуватися нижче через сильні пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с. При цьому в Карпатах шквали вітру можуть досягати 25-30 м/с.

Погода в Україні 2 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Варто відзначити, що для більшості регіонів України середня денна температурна норма - +4 градуси.

Раніше ми писали, що синоптик дав страхітливий прогноз на літо в Україні - варто приготуватися до потужних злив і ураганів.