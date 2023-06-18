Не суржик! Які українські слова помилково вважають російськими

Які українські слова помилково вважають російськими

"Є слова, котрих уникають, адже вони "схожі до російських". Але не завжди такі слова належать російській мові. Чимало - наша спадщина від праслов'янської, попередниці сучасних слов'янських мов. Тож не варто віддавати ворогу те, що йому не належить", - пишуть філологи.

Походження слова, його наявність у сусідніх мовах та українські фразеологізми підкажуть, чи належить це слово російській і, чи варто його уникати. Не віддаваймо свій спадок.

Спеціалісти діляться списком найпоширеніших таких слів.

Ждати

Це слово походить від праслов'янського zьdati. В українській мові є сталі вислови "жданики поїсти", "ждати з моря погоди".

Інші слов'янські мови теж мають слова, похідні від цього кореня (скриншот)

Голубий

Походить від праслов'янського golobь "такий на колір як голуб", пов'язаний з синім полиском крила голуба. В українській мові є вислів "тече голуба кров".

Інші слов'янські мови теж мають слова, похідні від цього кореня (скриншот)

Держати

Це слово походить від праслов'янського dьrzati. У нас є вислови "держати розум в голові", "держати слово".

Інші слов'янські мови теж мають слова, похідні від цього кореня (скриншот)

Стид

Походить від праслов'янського stydь "сором, стид, холод". У нас є вислів "стид і сором".

Інші слов'янські мови теж мають слова, похідні від цього кореня (скриншот)

Давити

Походить від праслов'янського daviti. В українській мові є вирази "давитися слізьми", "придавити комарика".

Інші слов'янські мови теж мають слова, похідні від цього кореня (скриншот)