Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскими

Сейчас у нас тренд пуризма речи - украинцы максимально стараются правильно разговаривать, избегая русизмов. Но часто чрезмерное стремление к чистоте языка приводит к тому, что люди отказываются от украинских слов, принадлежащих к древнейшему пласту.
Об этом рассказали на филологической странице "Проєкт Р.І.Д." в Instagram.
"Есть слова, которых избегают, ведь они "похожи на русские". Но не всегда такие слова принадлежат русскому языку. Многие - наше наследие от праславянского, предшественника современных славянских языков. Поэтому не стоит отдавать врагу то, что ему не положено", - пишут филологи.
Происхождение слова, его наличие в соседних языках и украинские фразеологизмы подскажут, принадлежит ли это слово русскому и стоит ли его избегать. Не будем отдавать свое наследство.
Специалисты делятся списком наиболее распространенных слов.
Это слово происходит от праславянского zdati. В украинском языке есть высказывания "жданики поїсти", "ждати з моря погоди".
Происходит от праславянского golobь "такой на цвет как голубь", связанный с синим блеском крыла голуба. В украинском языке есть выражение "тече голуба кров".
Это слово произошло от праславянского dьrzati. У нас есть изречения "держати розум в голове", "держати слово".
Происходит от праславянского stydь "стыд, холод". У нас есть выражение "стид і сором".
Происходит от праславянского daviti. В украинском языке есть выражения "давитися сльозами", "придавити комарика".
Раньше мы рассказывали о том, каких украинских слов так боялась советская власть, что изъяла их из словарей.
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