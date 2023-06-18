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Не суржик! Какие украинские слова ошибочно считаются русскими

Каких украинских слов часто избегают в речи, потому что считают их русскими (фото: vsiknygy.com.ua)
Автор: Василина Копытко

Сейчас у нас тренд пуризма речи - украинцы максимально стараются правильно разговаривать, избегая русизмов. Но часто чрезмерное стремление к чистоте языка приводит к тому, что люди отказываются от украинских слов, принадлежащих к древнейшему пласту.

Об этом рассказали на филологической странице "Проєкт Р.І.Д." в Instagram.

Какие украинские слова ошибочно считают русскими

"Есть слова, которых избегают, ведь они "похожи на русские". Но не всегда такие слова принадлежат русскому языку. Многие - наше наследие от праславянского, предшественника современных славянских языков. Поэтому не стоит отдавать врагу то, что ему не положено", - пишут филологи.

Происхождение слова, его наличие в соседних языках и украинские фразеологизмы подскажут, принадлежит ли это слово русскому и стоит ли его избегать. Не будем отдавать свое наследство.

Специалисты делятся списком наиболее распространенных слов.

"Ждати"

Это слово происходит от праславянского zdati. В украинском языке есть высказывания "жданики поїсти", "ждати з моря погоди".

Другие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Голубий"

Происходит от праславянского golobь "такой на цвет как голубь", связанный с синим блеском крыла голуба. В украинском языке есть выражение "тече голуба кров".

Другие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Держати"

Это слово произошло от праславянского dьrzati. У нас есть изречения "держати розум в голове", "держати слово".

Другие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Стид"

Происходит от праславянского stydь "стыд, холод". У нас есть выражение "стид і сором".

Другие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

"Давити"

Происходит от праславянского daviti. В украинском языке есть выражения "давитися сльозами", "придавити комарика".

Другие славянские языки тоже имеют слова, производные от этого корня (скриншот)

Раньше мы рассказывали о том, каких украинских слов так боялась советская власть, что изъяла их из словарей.

Читайте также о том, какие украинские фамилии произошли от воинских званий Запорожской Сечи.

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