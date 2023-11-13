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Суржик чи діалект? Яка між ними різниця та які українські слова помилково вважають російськими

Яка різниця між суржиком і діалектом (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Українська мова досить багатогранна та непередбачувана. У ній переплелися такі явища як суржик, діалект, говірка та наріччя. На перший погляд, може здатися, що це все одне й те саме, проте ні.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис проєкту "Р.І.Д" в Instagram пояснює різницю між цими поняттями.

Яка різниця між діалектом і суржиком

Діалект - це місцевий різновид мови. Суржик - це елементи двох чи кількох мов, штучно об'єднані, без дотримання мовних норм. Найпоширеніша форма суржику - це деформація російських слів на український лад. 

В українській літературі суржик часто використовували для того, щоб надати героям комічності та харизматичності. 

Яка різниця між суржиком і діалектом (фото: instagram.com/project_r.i.d)

На противагу суржику, діалект виникає, коли мешканці певного регіону складають свої слова на позначення тих чи інших речей. Загалом українська мова налічує 15 діалектів.

Але найбільша мовна одиниця - це наріччя. Їх досить легко сплутати з діалектом, проте це різні поняття. В Україні виділяють три великі групи наріччя: південно-східне, південно-західне та північне. Кожне з них поділяється на менші види, де існують свої унікальні слова.

Яка різниця між суржиком і діалектом (фото: instagram.com/project_r.i.d)

Крім усього вище перерахованого, існують також говірки - мовно-територіальні утворення одного чи кількох населених пунктів. Найчастіше говірками користуються в селах. До слова саме ця одиниця мови складає діалектизми.

А про те, які слова в українській мові помилково вважають суржиком чи взагалі російськими, дивіться в новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.

 

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