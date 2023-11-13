Суржик или диалект? Какая между ними разница и какие украинские слова ошибочно считают русскими

Какая разница между диалектом и суржиком

Диалект - это местная разновидность языка. Суржик - это элементы двух или нескольких языков, искусственно объединенные, без соблюдения языковых норм. Самая распространенная форма суржика - это деформация русских слов на украинский лад.

В украинской литературе суржик часто использовали для того, чтобы придать героям комичности и харизматичности.

Какая разница между суржиком и диалектом (фото: instagram.com/project_r.id)

В противоположность суржику, диалект возникает, когда жители определенного региона складывают свои слова на обозначение тех или иных вещей. В общей сложности украинский язык насчитывает 15 диалектов.

Но самая большая языковая единица - это наречие. Их довольно легко спутать с диалектом, однако это разные понятия. В Украине выделяют три большие группы наречия: юго-восточное, юго-западное и северное. Каждое из них делится на меньшие виды, где есть свои уникальные слова.

Какая разница между суржиком и диалектом (фото: instagram.com/project_r.id)

Кроме всего вышеперечисленного, существуют также говорки - языково-территориальные образования одного или нескольких населенных пунктов. Чаще всего говорками пользуются в селах. К слову, именно эта единица языка составляет диалектизмы.

А о том, какие слова в украинском языке ошибочно считают суржиком или вообще русскими, смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.