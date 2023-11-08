Українці скаржаться на порушення мовного закону: яка сфера очолила антирейтинг

Протягом 10 місяців в Україні зафіксували 3 240 звернень щодо порушень мовного закону. Найбільше скарг надходила на сферу обслуговування та рекламу.

Які міста очолили антирейтинг, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook -допис Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя.

Сфери із найбільшою кількістю порушень

З 3 240 звернень майже половина - 1 614 випадків - стосуються порушень у сфері обслуговування споживачів. У цьому аспекті зафіксували 882 випадки відсутності української версії сайтів інтернет-магазинів.

536 скарг стосувалися обслуговування російською мовою, а 196 - надання інформації про товари та послуги (меню, цінники, упакування, розрахункові документи тощо).

Крім того, за 10 місяців 2023 року надійшло 480 звернень громадян щодо зовнішньої реклами та вивісок. Це порушення законів щодо мови інформації для загального ознайомлення (стаття 28) та реклами (стаття 32).

У сфері освіти та навчання було 296 звернень щодо порушень законодавства про державну мову. На правопорушення в органах влади поскаржилися 151 раз, у медіа - 144 рази.

Ще 137 випадків порушень - у сфері охорони здоров'я під час надання послуг у лікарнях, 56 - в установах комунальної та державної власності, 97 - у сфері культури.

Які міста очолили антирейтинг

Найбільше порушень фіксували в:

Києві - 1 167

Харківській області - 473

Одеській - 416

Дніпровській - 265

Київській - 134

Запорізькій - 54

Миколаївській - 48

Львівській - 48

Полтавській - 47

За результатами розгляду звернень громадян проводять державний контроль та накладають на порушників санкцій, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.