Супутники Starlink загрожують Землі: чому вчені б'ють на сполох

Супутники Starlink Ілона Маска можуть суттєво вплинути на клімат Землі. Про це свідчать дослідження, проведені вченими.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Space.com, SpaceX, Starlink.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме турбує кліматологів і чи можна цьому зарадити.

Із чого все почалось

13 лютого прес-служба американської компанії SpaceX повідомила, що впродовж "найближчих тижнів і місяців" з орбіти Землі планують "прибрати" приблизно 100 супутників системи глобального інтернету Starlink, оскільки в них було виявлено "спільну проблему, яка може підвищити ймовірність невдач у майбутньому".

"SpaceX ініціювала контрольоване виведення з орбіти 406 супутників із майже 6 тисяч запущених Starlink. Із них 17 на цей момент - не маневрені, пасивні, розпадаються. Проте їх добре відстежують, щоб знизити ризик зіткнення з іншими активними супутниками", - пояснили представники компанії.

Вони уточнили, що йдеться про апаратуру ранньої версії Starlink, яка розміщена на висоті менше ніж 600 км над поверхнею Землі.

"Атмосферний опір на цих висотах зведе супутник з орбіти у природний спосіб за п'ять років або менше, залежно від висоти й конструкції", - додали експерти.

У компанії зазначили також, що ризики від супутників, що "сходять з орбіти", фактично дорівнюють нулю, оскільки вони "згоряють".

Starlink дозволяє завжди бути на зв'язку (фото: starlink.com)

Чим Starlink загрожують Землі

Попри твердження SpaceX щодо безпечності виведення супутників з орбіти, вчені висловлюють занепокоєння щодо їхнього потенційного впливу на клімат Землі.

"Спалювання" Starlink залишить в атмосфері "мільйони частинок космічних супутників", а проведені раніше дослідження вказують на те, що "метали з космічних кораблів можуть руйнувати озоновий шар" у стратосфері.

Виходячи з цього кліматологи побоюються, що залишки супутників можуть призвести до погіршення вже існуючої нині кліматичної кризи.

На думку експертів, необхідне проведення додаткових досліджень для з'ясування впливу космічних апаратів на атмосферу Землі та її клімат, адже залишки людської діяльності в космосі можуть формувати "полярні стратосферні хмари", які сприяють руйнуванню озону.

Крім того, науковці наголошують, що "прибирання космічного сміття" є пріоритетом для космічного сектора.