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Спутники Starlink угрожают Земле: почему ученые бьют тревогу

Среда 06 марта 2024 14:10
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Спутники Starlink угрожают Земле: почему ученые бьют тревогу Проблемные Starlink могут оставлять после себя "космический мусор" (фото: spacex.com)
Автор: Ирина Костенко

Спутники Starlink Илона Маска могут оказать существенное влияние на климат Земли. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные учеными.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно беспокоит климатологов и можно ли этого избежать.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Space.com, SpaceX, Starlink.

С чего все началось

13 февраля пресс-служба американской компании SpaceX сообщила, что в течение "ближайших недель и месяцев" с орбиты Земли планируют "убрать" примерно 100 спутников системы глобального интернета Starlink, поскольку в них была обнаружена "общая проблема, которая может повысить вероятность неудач в будущем".

"SpaceX инициировала контролируемый вывод с орбиты 406 спутников из почти 6 тысяч запущенных Starlink. Из них 17 на данный момент - не маневренные, пассивные, распадаются. Однако их хорошо отслеживают, чтобы снизить риск столкновения с другими активными спутниками", - пояснили представители компании.

Они уточнили, что речь идет об аппаратуре ранней версии Starlink, которая расположена на высоте менее 600 км над поверхностью Земли.

"Атмосферное сопротивление на этих высотах сведет спутник с орбиты естественным способом за пять лет или менее, в зависимости от высоты и конструкции", - добавили эксперты.

В компании отметили также, что риски от "сходящих с орбиты" спутников фактически равны нулю, поскольку они "сгорают".

Спутники Starlink угрожают Земле: почему ученые бьют тревогу

Starlink позволяет всегда быть на связи (фото: starlink.com)

Чем Starlink угрожают Земле

Несмотря на утверждение SpaceX о безопасности выведения спутников с орбиты, ученые выражают обеспокоенность их потенциальным влиянием на климат Земли.

"Сжигание" Starlink оставит в атмосфере "миллионы частиц космических спутников", а проведенные ранее исследования указывают на то, что "металлы с космических кораблей могут разрушать озоновый слой" в стратосфере.

Исходя из этого, климатологи опасаются, что остатки спутников могут привести к ухудшению уже существующего ныне климатического кризиса.

По мнению экспертов, необходимо проведение дополнительных исследований для оценки влияния космических аппаратов на атмосферу Земли и ее климат, ведь остатки человеческой деятельности в космосе могут формировать "полярные стратосферные облака", способствующие разрушению озона.

Кроме того, ученые отмечают, что "уборка космического мусора" является приоритетом для космического сектора.

Напомним, ранее мы рассказывали, что SpaceX Илона Маска мог заблокировать интернет на Тайване, нарушив соглашение с правительством США.

Читайте также, как Минцифры Украины работает над отключением Starlink у россиян.

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