Главное - правильно начать: Супрун рассказала о том, как бросить курить

Уляна Супрун дала курильщикам несколько важных советов
Уляна Супрун рассказала о том, почему курение является очень вредной привычкой, к каким последствиям может привести зависимость от табака, а также, что поможет бросить курить. Об этом глава Минздрава поведала на своей Facebook-странице.
Во Всемирный день без табака, который отмечают сегодня, 31 мая, Уляна Супрун посоветовала украинцам подумать о вреде курения и попробовать быстрее избавиться от этой зависимости.
По статистике, которую приводит и. о. министра здравоохранения, табак убивает около половины курильщиков. Ежегодно это 7 миллионов смертей в мире. А в Украине из-за болезней, вызванных курением, ежегодно умирает 85 тысяч человек.
Сегодня 24,2% взрослых имеют такую зависимость и 50% из них хотят избавиться от табачной зависимости.
Как бросить курить - советы Уляны Супрун (фото: pxhere.com)
Уляна Супрун рассказывает, что существуют различные типы зависимости от табака и от каждой из них надо избавляться по-разному
1. Поведенческая и социальная зависимость. Например, курение за кофе, во время перерыва или за рулем авто.
Чтобы избавиться от такой зависимости, нужно изменить привычки - заменить кофе чаем, сигарету за рулем - музыкой или конфетой, а на обеденный перерыв ходить с коллегами, которые не имеют такой привычки.
2. Физическая зависимость. Дело в том, что никотин способен стимулировать в мозге выработку эндорфина. А этот гормон отвечает за ощущение счастья и удовольствия, при этом происходит выброс адреналина в кровь. И организм требует "новой дозы". А если такая не поступает, человек сталкивается с "синдромом отмены", а это головная боль, беспокойство, раздражение, апатия, злость.
Чтобы избавиться от этого вида зависимости, необходимо продержаться хотя бы месяц без сигарет. А в случае сильного "синдрома отмены" стоит прибегнуть к медикаментозной помощи, например, к препаратам никотинзаместительной терапии.
Как бросить курить - советы Уляны Супрун (фото: pxhere.com)
3. Психологическая зависимость. Курение ассоциируется с определенными мыслями или эмоциями. Например, люди могут курить под воздействием стресса и негативных переживаний. Однако курение, несмотря на распространенный миф, не успокаивает человека и не позволяет ему сосредоточиться.
Для того, чтобы справиться с этим видом зависимости, нужно осознать, что курение не помогает нормализовать эмоциональное состояние, а использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами, довольно бессмысленно.
Уляна Супрун дала несколько советов, с чего начать борьбу с зависимостью:
Как бросить курить - советы Уляны Супрун (фото: pxhere.com)
Кстати, Ульяна Супрун сообщила важные факты о страшной болезни - рассеянном склерозе, и пояснила, какие симптомы свидетельствуют о развитии болезни.
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