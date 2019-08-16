Супрун зробила важливу заяву: усі подробиці

Супрун закликала українців не зволікати з вакцинацією (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун нагадала українцям, чому так важливо робити щеплення

Уляна Супрун закликала українців не відкладати візити до лікаря, щоб зробити щеплення від вірусних захворювань. Інфекція поширюється, поки є чутливі люди, переносники і резервуар. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Супрун, інфекції викликаються збудниками: в основному, бактеріями і вірусами. Збудники передаються від людини до людини (гепатит, кір, грип, герпес) або завдяки носіям (хвороба Лайма), або з резервуару (холерний вібріон або гепатит А у воді).

Щоб зупинити епідемію потрібно:

стати стійкими до інфекції і не поширювати її далі,

знищити комарів або кліщів,

закрити заражену холерою водокачку.

При цьому стати стійкими до інфекції завдяки щепленням - найефективніший і найбільш універсальний шлях.

Супрун закликала українців не зволікати з вакцинацією (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

"На інфекцію ми реагуємо імунною відповіддю. Імунна система - це складна і різноманітна в своїй дії мережа, яка відстежує чужорідні або дефективні молекули і клітини, приймає щодо них рішення, знищує або терпить", - зазначила Супрун.

Якщо не робити щеплення, імунній системі знадобиться тиждень, а радше три, щоб виробити достатньо антитіл для боротьби з інфекцією. При цьому інфекція буде атакувати онанізм і поширюватися далі, в тому числі, на людей з імунодефіцитними станами, які не можуть дати відсіч заразі.

Є категорія людей, які взагалі беззахисні проти інфекцій - це діти, яких не встигли вакцинувати від тієї чи іншої хвороби, діти з протипоказаннями до вакцинації, люди з ослабленим імунітетом через ВІЛ або, наприклад, хіміотерапію.

Супрун закликала українців не зволікати з вакцинацією (фото: euro.who.int)

Всі ці категорії постраждають, хоча не робити щеплення не було їх вибором. Вони не можуть захистити себе і залежать від своїх співгромадян і їх свідомості. Якщо у шкільному класі є хтось, хто переносить вірус, наприклад, кору - вакциновані учні можуть принести вірус з собою додому і передати його щойно народженій дитині.

Колективний імунітет - це коли ми не даємо інфекції створити котел навколо кожного з нас. Саме колективний імунітет не дає зарази дійти до людей з імунодефіцитними станами, які не можуть чинити опір інфекції. Для надійної оборони колективний імунітет повинен бути не нижче 95%.

Нагадаємо, що Супрун розповіла, як боротися з герпесом.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун дала розгорнуту відповідь стосовно дітей, у яких не буде щеплень.