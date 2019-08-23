Супрун разнесла Дубинского за сексистскую шутку: печальное зрелище

Уляна Супрун раскритиковала Александра Дубинского (Фото: коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун раскритиковала Александра Дубинского из "Слуги Народа" за его хамство

Уляна Супрун раскритиковала новоизбранного народного депутата Александра Дубинского из партии "Слуга Народа" за сомнительное высказывание, которое имеет признаки сексизма. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook отреагировала на публикацию политика о поиске помощников, в которой значилось требование требование "девушек, ниже 175 см, не тревожить".

Руководительница Минздрава подчеркнула, что все смогли разглядеть в таком заявлении Александра Дубинского сексизм и объективации - "потому что это они и есть".

"Когда будущий народный депутат начинает свою деятельность с откровенного пренебрежения к женщинам - это печальное зрелище. Если это Александр Дубинский - это ожидаемое печальное зрелище", - написала Супрун.

Также она отметила, что позже Дубинский прокомментировал, что люди вокруг, которые начали его критиковать, не имеют чувства юмора, не способны отстраненно посмотреть на ситуацию и везде видят сексизм.

Фото: Александр Дубинский (5.ua)

"Похоже народный избранник не осознает, что, даже назвав это "шуткой", он не снимает с себя ответственности за оскорбление. Более того, непризнание ошибки свидетельствует о том, что сексизм - его осознанная позиция", - уверена Супрун.

И.о.главы Минздрава заявила, что для человека, который будет представлять интересы народа Украины, это недопустимо, причем даже в формате шутки.

"Говорить таким языком - это демонстрировать низкий уровень гражданского сознания, унижать свое собственное достоинство и обесценивать достоинство своих будущих коллег", - говорится в публикации.

Супрун также не рекомендует никому откликаться на объявление Дубинского и идти к нему в помощники: "Прогрессивных и сознательных работодателей запись в резюме о работе с Дубинским будет настораживать".

Кроме того она указала на то, Дубинский "производит фейки и вбросы в промышленных масштабах".

"Каждый его материал - хрестоматийный пример использования различных технологий манипулирования информацией, лжи и его собственных фантазий", - убеждена Супрун.

Видео: YouTube / DubinskyPro

И.о. главы Минздрава порекомендовала всем народным избранникам обратить внимание на трактовку термина "депутатская этика", который содержит призыв:

"... всегда уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство".

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Пользователи сети живо отреагировали на критику, озвученную Супрун, большинство поддержало ее упреки в адрес Дубинского за сомнительные высказывания и даже приняли иронизировать над его "объявлением".

Самый взрослый и достойный ответ. Жаль, что Дубинским и их избирателям этого не понять;

Может у него полки высокие в офисе;

Министр здорового человека! Спасибо, госпожа Ульяна, за ваш сообщение;

Во времена второй мировой войны в бордели для гитлеровских солдат подбирали немок не ниже 175 см, в этом и юмор;

Я тоже очень возмутилась, увидев о 175 (Спасибо, не молчите);

Запись о работе с Дубинским - красная карточка для дальнейшего сотрудничества с вменяемыми людьми и компаниями...

Скрин комментариев

Отметим, что Дубинский поддержал новоизбранного нардепа от партии "Слуга народа" Максима Бужанского, который оскорбил журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич и назвал ее "тупой овцой из одиозного СМИ". Из-за этого в соцсетях и медиа разгорелся небывалый скандал. В партии затем извинились за инцидент.

Напомним, что ранее политик и журналист Владимир Арьев признался, что некоторые депутаты в Верховной Раде позволяют себе хамское и безнравственное поведение по отношению к девушкам.