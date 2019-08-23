Супрун рознесла Дубінського за сексистський жарт: сумне видовище

Уляна Супрун розкритикувала Олександра Дубінського (Фото: колаж РБК-Україна)

Уляна Супрун розкритикувала Олександра Дубінського зі "Слуги Народу" за хамство

Уляна Супрун розкритикувала новообраного народного депутата Олександра Дубінського з партії "Слуга Народу" за сумнівне висловлювання, яке має ознаки сексизму. В.о. глави МОЗ на своїй сторінці в Facebook відреагувала на публікацію політика про пошук помічників, в якому значилася вимога вимога "дівчат, нижче 175 см, не турбувати".

Керівниця МОЗ наголосила, що всі змогли розгледіти у такій заяві Олександра Дубінського сексизм і об'єктивації - "тому що це вони і є".

"Коли майбутній народний депутат починає свою діяльність з відвертої зневаги до жінок - це сумне видовище. Якщо це Олександр Дубінський - це очікуване сумне видовище", - написала Супрун.

Також вона зазначила, що пізніше Дубінський прокоментував, що люди навколо, які почали його критикувати, не мають почуття гумору, не здатні відсторонено подивитися на ситуацію і скрізь бачать сексизм.

Фото: Олександр Дубінський (5.ua)

"Схоже народний обранець не усвідомлює, що, навіть назвавши це “жартом”, він не знімає з себе відповідальності за образу. Більше того, невизнання помилки свідчить про те, що сексизм - його усвідомлена позиція", - впевнена Супрун.

В.о. глави МОЗ заявила, що для людини, яка представлятиме інтереси народу України, це неприпустимо, причому навіть у форматі жарти.

"Говорити такою мовою - це демонструвати низький рівень громадянської свідомості, принижувати свою власну гідність і знецінювати гідність своїх майбутніх колег", - йдеться в публікації.

Супрун також не рекомендує нікому відгукуватися на оголошення Дубинського і йти до нього в помічники: "Прогресивних і свідомих роботодавців запис у резюме про роботу з Дубінським буде насторожувати".

Крім того, вона вказала на те, Дубінський "виробляє фейки і вкидання в промислових масштабах".

"Кожен його матеріал - хрестоматійний приклад використання різних технологій маніпулювання інформацією, брехні і його власних фантазій", - переконана Супрун.

Відео: YouTube / DubinskyPro

В.о. глави МОЗ порекомендувала всім народним обранцям звернути увагу на трактування терміну "депутатська етика", який містить заклик:

"... завжди поважати честь і гідність інших народних депутатів, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу".

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Користувачі мережі жваво відреагували на критику, озвучену Супрун, більшість підтримала її закиди на адресу Дубінського за сумнівні висловлювання і навіть прийняли іронізувати над його "оголошенням".

Найдоросліша і найгідніша відповідь. Шкода, що Дубінським та їх виборцям цього не зрозуміти;

Може у нього полки високі в офісі;

Міністр здорової людини! Дякую, пані Уляна, за ваш допис;

За часів другої світової війни в борделі для гітлерівських солдатів підбирали німкень не нижче 175 см, в цьому і гумор;

Я теж дуже обурилася, побачивши про 175 (Дякуємо, не мовчіте);

Запис про роботу із Дубінським - червона картка для подальшої співпраці з притомними людьми і компаніями ...

Скрін коментарів

Зазначимо, що Дубінський підтримав новообраного нардепа від партії "Слуга народу" Максима Бужанського, який образив журналістку "Нового часу" Ольга Духніч і назвав її "тупою вівцею з одіозного ЗМІ". З-за цього в соцмережах і медіа розгорівся неабиякий скандал. У партії потім вибачилися за інцидент.

Нагадаємо, що раніше політик і журналіст Володимир Ар'єв зізнався, що деякі депутати у Верховній Раді дозволяють собі хамську і аморальне поведінка по відношенню до дівчат.