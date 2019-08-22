Не нужно молча терпеть: Супрун раскрыла всю правду о менструальной боли

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун дала женщинам важные рекомендации о критических днях

Уляна Супрун дала советы тем женщинам, которые ощущают сильную боль во время критических дней. И.о. министра здравоохранения отметила, что дисменорею (очень сильные боли) ощущают от 45 до 95% женщин. Об этом эксперт написала на своей Facebook-странице.

Супрун считает, что боль не нужно терпеть, как говорят об этом врачи. Есть способы, как с ней бороться. Следует помнить, что дисменорея бывает первичная и вторичная. У них разные причины, а также способы преодоления.

Первичная дисменорея

В таком случае живот болит каждый раз - с самого начала менструаций, то есть с подросткового возраста. При этом женщины не имеют тазовых патологий. Причина боли и дискомфорта в высоком уровне простагландинов. Эти вещества образуются из арахидоновой жирной кислоты и запускают сокращения матки во время менструации. Вероятность первичной дисменореи повышает семейный анамнез, курение и обильные менструации. Хорошие новости состоят в том, что с годами она может ослабевать, а боль при ней помогут преодолеть такие лекарства, как ибупрофен, парацетамол и другие.

Также эффективна при первичной дисменорее гормонотерапия.

Спазмалгетики, витамин К и магний как средства для уменьшения боли пока исследуют клинически.

Теплая грелка, горячий душ или сауна достаточно эффективно преодолевают менструальные боли.

Вторичная дисменорея

Вторичная дисменорея встречается у 10% женщин с болезненными месячными. Она развивается после 25-30 лет или по крайней мере после начала половой жизни. Такая дисменорея может иметь разное основание: эндометриоз, аденомиоз, фибромы в матке, воспаление органов малого таза, полипы в кишечнике, лейомиосаркоме матки, эктопическая (внематочная) беременность, стеноз (сужение) цервикального канала.

Также она может быть во время секса и дефекации. Если лекарства не помогают - женщине стоит обратиться к врачу.

Вторичную дисменорея лечат в соответствии с выявленной причиной: оральными комбинированными контрацептивами или иными формами гормональных контрацептивов, операционными вмешательствами, антибиотиками в случае инфекции, и в особо тяжелых случаях - удалением матки. Своевременное обращение к врачу поможет избежать многих проблем.

Способы уменьшить проявление первичной дисменореи:

Ешьте много рыбы и орехов. Омега-3 жирные кислоты станут "случаться" в теле немного чаще, а простагландины из арахидоновой жирной кислоты будут образовываться реже.

Потребление меньшего количества кофе может уменьшить симптомы (до 300 мг кофеина в день). Также важно пить достаточно воды.

Будьте активной даже в критические дни.

Занимайтесь сексом или мастурбируйте в первые дни менструаций. Во время оргазма выделяются эндорфины - нейромедиаторы удовольствия.

Роды или несколько беременностей могут снизить первичную дисменорею, но это работает не всегда.

Как мы ранее писали, Супрун рассказала украинцам о том, что такое ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. На своей странице в Facebook она объяснила, что многие симптомы этого расстройства могут быть незаметными и перечислила на что родным и близким стоит обратить внимание, если их близкий человек недавно пережил тяжелый период.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Уляна Супрун рассказала о новшествах в программе "Доступные лекарства".