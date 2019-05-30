Супрун рассказала о важном витамине для веганов

Уляна Супрун рассказала о важном витамине, который веганы и вегетарианцы не получают в связи со своим рационом. Речь идет о витамине В12 (цианкобаламин), необходимом для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook рассказала, сколько и как принимать этот витамин.

В случае недостатка В12 в организме человека может накапливаться гомоцистеин (нейротоксического соединения), происходит анемия, потеря баланса, чувство "тумана в голове", могут неметь конечности, усилится утомляемость и ухудшиться память.

Супрун отметила, что чаще всего недостаток этого витамина проявляется у людей старшего возраста, после операции по уменьшению желудка, пониженной кислотности желудка или приеме лекарств для ее снижения, при приеме препаратов против изжоги, при болезнях желудочно-кишечного тракта (болезнь Крона), и в случае веганского рациона.

В организме человека есть запас В12 - который накапливается в печени - на несколько лет, но все равно его желательно пополнять, пока витамин не иссяк полностью.

Принимать витамин В12 ежедневно взрослым нужно по 2,4 мкг, а беременным и кормящим женщинам чуть больше.

Супрун рассказала, что людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом витамин принимать нужно в больших количествах, так как В12 в их случае плохо усваиваться из пищи.

"Этот витамин может запасаться и не является токсичным, поэтому есть смысл пить или колоть его не постоянно, а курсами", - написала руководитель Минздрава.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Супрун рекомендует проверить количество витамина В12 в организме человека с помощью анализа уровня гомоцистеина - этого вещества становится больше, если нам не хватает витамина В12.

"Но этот анализ не является абсолютно надежным. Если потреблять большие дозы фолиевой кислоты, как то в случае веганского рациона, уровень гомоцистеина будет в норме", - предупредила она.

Также про нехватку В12 укажет мегалобластная анемия, которую диагностируют с помощью анализа крови. Его следует сдавать регулярно, и семейный врач вас направит на бесплатный анализ, отметила Супрун.

Витамин В12 есть в пище животного происхождения, прежде всего, в красном мясе, печени и рыбе. Он также в яйцах, молоке. К некоторым продуктам его могут добавлять дополнительно.

Также Супрун рассказала, что потреблять витамин В12 в добавках, таблетках или инъекциях необходимо:

веганам и вегетарианцам со стажем;

людям с пониженной кислотностью желудка;

людям с хроническими болезнями кишечника, синдромом раздраженного кишечника, или после операции на желудочно-кишечном тракте;

людям старше 50 лет;

людям, больным СПИДом;

пациентам, принимающим антациды, метформин для лечения диабета.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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