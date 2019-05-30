Супрун рассказала о важном витамине для веганов

Супрун назвала "группу риска", у которой чаше всего проявляется нехватка цианкобаламина
Уляна Супрун рассказала о важном витамине, который веганы и вегетарианцы не получают в связи со своим рационом. Речь идет о витамине В12 (цианкобаламин), необходимом для образования эритроцитов, развития нейронов и синтеза ДНК. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook рассказала, сколько и как принимать этот витамин.
В случае недостатка В12 в организме человека может накапливаться гомоцистеин (нейротоксического соединения), происходит анемия, потеря баланса, чувство "тумана в голове", могут неметь конечности, усилится утомляемость и ухудшиться память.
Супрун отметила, что чаще всего недостаток этого витамина проявляется у людей старшего возраста, после операции по уменьшению желудка, пониженной кислотности желудка или приеме лекарств для ее снижения, при приеме препаратов против изжоги, при болезнях желудочно-кишечного тракта (болезнь Крона), и в случае веганского рациона.
В организме человека есть запас В12 - который накапливается в печени - на несколько лет, но все равно его желательно пополнять, пока витамин не иссяк полностью.
Принимать витамин В12 ежедневно взрослым нужно по 2,4 мкг, а беременным и кормящим женщинам чуть больше.
Супрун рассказала, что людям с проблемами с желудочно-кишечным трактом витамин принимать нужно в больших количествах, так как В12 в их случае плохо усваиваться из пищи.
"Этот витамин может запасаться и не является токсичным, поэтому есть смысл пить или колоть его не постоянно, а курсами", - написала руководитель Минздрава.
Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)
Супрун рекомендует проверить количество витамина В12 в организме человека с помощью анализа уровня гомоцистеина - этого вещества становится больше, если нам не хватает витамина В12.
"Но этот анализ не является абсолютно надежным. Если потреблять большие дозы фолиевой кислоты, как то в случае веганского рациона, уровень гомоцистеина будет в норме", - предупредила она.
Также про нехватку В12 укажет мегалобластная анемия, которую диагностируют с помощью анализа крови. Его следует сдавать регулярно, и семейный врач вас направит на бесплатный анализ, отметила Супрун.
Витамин В12 есть в пище животного происхождения, прежде всего, в красном мясе, печени и рыбе. Он также в яйцах, молоке. К некоторым продуктам его могут добавлять дополнительно.
Также Супрун рассказала, что потреблять витамин В12 в добавках, таблетках или инъекциях необходимо:
Фото: facebook.com/ulanasuprun
Как сообщалось ранее, Уляна Супрун объяснила, почему украинцы боятся медицину.
Также мы писали о том, что в преддверии сезона отпусков Супрун подготовила медицинскую памятку для туриста.
Напомним, что также недавно Супрун разрушила миф о кислородных коктейлях.