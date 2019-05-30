Супрун розповіла про важливий вітамін для веганів

Уляна Супрун розповіла про важливий вітамін, який вегани та вегетаріанці не отримують через свій раціон. Мова йде про вітамін В12 (ціанкобаламін), необхідний для утворення еритроцитів, розвитку нейронів та синтезу ДНК. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook розповіла, скільки і як приймати цей вітамін.

У разі нестачі В12 в організмі людини може накопичуватися гомоцистеїн (нейротоксичного з'єднання), відбувається анемія, втрата балансу, відчуття "туману в голові", можуть німіти кінцівки, посилиться стомлюваність і погіршитися пам'ять.

Супрун зазначила, що найчастіше нестача цього вітаміну проявляється у людей старшого віку, після операції зі зменшення шлунку, зниженій кислотності шлунка або прийомі ліків для її зниження, при прийомі препаратів проти печії, при хворобах шлунково-кишкового тракту (хвороба Крона), та у разі веганского раціону.

В організмі людини є запас В12 - який накопичується в печінці - на кілька років, але все одно його бажано поповнювати, поки вітамін не зникне повністю.

Приймати вітамін В12 щодня дорослим потрібно по 2,4 мкг, а вагітним і жінкам, що годують, трохи більше.

Супрун розповіла, що людям із проблемами зі шлунково-кишковим трактом вітамін приймати потрібно у більщих кількостях, адже В12 в їх випадку погано засвоюється з їжі.

"Цей вітамін може запасатися і не є токсичним, тому є сенс пити або колоти його не постійно, а курсами", - написала керівник МОЗ.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Супрун рекомендує перевірити кількість вітаміну В12 в організмі людини за допомогою аналізу рівня гомоцистеїну - цієї речовини стає більше, якщо нам не вистачає вітаміну В12.

"Але цей аналіз не є абсолютно надійним. Якщо споживати великі дози фолієвої кислоти, як-то в разі веганського раціону, рівень гомоцистеїну буде в нормі", - попередила вона.

Також про брак В12 вкаже мегалобластна анемія, яку діагностують за допомогою аналізу крові. Його слід регулярно здавати, і сімейний лікар направить вас на безкоштовний аналіз, зазначила Супрун.

Вітамін В12 є в їжі тваринного походження, перш за все, в червоному м'ясі, печінці та рибі. Він також в яйцях, молоці. До деяких продуктів його можуть додавати додатково.

Також Супрун розповіла, що споживати вітамін В12 в добавках, таблетках чи ін'єкціях необхідно:

веганам і вегетаріанцям зі стажем;

людям зі зниженою кислотністю шлунка;

людям із хронічними хворобами кишечника, синдромом подразненого кишечника, або після операції на шлунково-кишковому тракті;

людям старше 50 років;

людям, хворим на СНІД;

пацієнтам, які приймають антациди, метформін для лікування діабету.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

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