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Супрун рассказала, как сохранить жизнь на дорогах

STYLERЖизнь    06.05.2019 - 22:42
Супрун рассказала, как сохранить жизнь на дорогах
Уляна Супрун рассказала о безопасности на дорогах (фото: РБК-Украина)

Супрун дала советы украинцам о том, как обезопасить себя и близких на дорогах

Уляна Супрун отметила, что только за прошлый год в Украине произошло более 150 тысяч ДТП. Погибло около 3,5 тысяч украинцев, 31 тысяча людей получили травмы. Об этом и. о министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Супрун советует всегда пристегиваться в авто. По данным ВОЗ, ремни безопасности уменьшают риск смерти на переднем сиденье на 40-50%, а на заднем - на 25-75%.

  • Не используйте заглушки для ремней безопасности. Заглушки нужны для того, чтобы закрывать отверстие для ремня, в которое может попасть пыль, если авто не использовать долгое время.
  • Не верьте в то, что можно выпрыгнуть из машины на ходу. Некоторые водители считают, что если они не пристегнутся, то в случае аварии смогут быстро выскочить из авто, но это не правда.
  • Всегда используйте автокресло для ребенка. Около 500 детей погибают каждый день в ДТП. По данным ВОЗ, детские кресла уменьшают риски получения серьезной травмы на 80%.

Уляна Супрун рассказала о безопасности на дорогах (видео: facebook.com/ulanasuprun)

  • Не садитесь за руль, если вы выпили даже немного алкоголя. Небольшое количество алкоголя замедляет реакцию человека, снижает концентрацию внимания, а также влияет на зрение.
  • Если вы ездите по городу на велосипеде - внимательно изучите правила дорожного движения и используйте защиту и фонари.
  • Не превышайте скорость. Если автомобиль движется со скоростью менее 50 км/ч, риск гибели пешеходов составляет 20%, тогда как при 80 км/ч - почти 60%.
  • Не пользуйтесь мобильным телефоном за рулем. При скорости в 50 км/час водитель, который отвлекся на 2 секунды по телефону, проезжает вслепую 28 метров пути.

Напомним, что Супрун раскритиковала блогеров, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала о приеме минеральных добавок.

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