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Супрун розповіла, як зберегти життя на дорогах

STYLERЖиття    06.05.2019 - 22:42
Супрун розповіла, як зберегти життя на дорогах
Уляна Супрун розповіла про безпеку на дорогах (фото: РБК-Україна)

Супрун дала поради українцям про те, як убезпечити себе і близьких на дорогах

Уляна Супрун зазначила, що тільки за минулий рік в Україні відбулося понад 150 тисяч ДТП. Загинуло близько 3,5 тисяч українців, 31 тисяча людей отримали травми. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

Супрун радить завжди пристібатися в авто. За даними ВООЗ, ремені безпеки зменшують ризик смерті на передньому сидінні на 40-50%, а на задньому - на 25-75%.

  • Не використовуйте заглушки для ременів безпеки. Заглушки потрібні для того, щоб закривати отвір для ременя, в який може потрапити пил, якщо авто не використовувати довгий час.
  • Не вірте в те, що можна вистрибнути з машини на ходу. Деякі водії вважають, що якщо вони не пристегнутся, то в разі аварії зможуть швидко вискочити з авто, але це не правда.
  • Завжди використовуйте автокрісло для дитини. Близько 500 дітей гинуть щодня в ДТП. За даними ВООЗ, дитячі крісла зменшують ризики отримання серйозної травми на 80%.

Уляна Супрун розповіла про безпеку на дорогах (відео: facebook.com/ulanasuprun)

  • Не сідайте за кермо, якщо ви випили навіть трохи алкоголю. Невелика кількість алкоголю уповільнює реакцію людини, знижує концентрацію уваги, а також впливає на зір.
  • Якщо ви їздите по місту на велосипеді - уважно вивчіть правила дорожнього руху і використовуйте захист і ліхтарі.
  • Не перевищуйте швидкість. Якщо автомобіль рухається зі швидкістю менше 50 км/год, ризик загибелі пішоходів становить 20%, тоді як при 80 км/год - майже 60%.
  • Не користуйтеся мобільним телефоном за кермом. При швидкості 50 км/год водій, який відволікся на 2 секунди по телефону, проїжджає наосліп 28 метрів шляху.

Нагадаємо, що Супрун розкритикувала блогерів, пропагують здоровий спосіб життя.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун розповіла про вживання мінеральних добавок.

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Новини України ДТПУляна Супрун
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