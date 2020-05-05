Супрун розповіла про роботу в офісі після карантину: нові реалії

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла, як ефективно налагодити робочий процес в офісі після жорсткого карантину

Уляна Супрун дала корисні поради щодо того, як реалізувати роботу в офісі після того, як українці через карантин були змушені працювати віддалено. Про це ексглава МОЗ написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами експерта, головне - розробити детальний план і постійно його дотримуватися. Йдеться про ретельну підготовку - розрахунок потреб, замовлення і закупівлі достатньої кількості коштів для дезінфекції, мила, паперових рушників і т.д., планування організації простору і робочих процесів.

Організація простору в офісі

Забезпечте достатньо простору для дотримання фізичної дистанції у два метри.

У спільних приміщеннях (кухня, конференц-зал) важливо встановити ліміт кількості осіб, які можуть там знаходитися, аби не виникало великих скупчень людей.

Видрукуйте і розвішайте інструкції про те, як правильно мити руки і як користуватися антисептиком.

Якщо у вашому офісі працівники не мають визначеного робочого простору (наприклад, в деяких компаніях змінюють комп’ютери чи користуються спільною гарнітурою), цю практику зараз потрібно припинити. Якщо потрібно використовувати спільні стаціонарні телефони чи інші пристрої, їх необхідно дезінфікувати до та після використання.

Миття рук та антисептики

Обов'язкова умова - забезпечити всім необхідним для дотримання гігієни рук - достатню кількість мила, серветок чи одноразових рушників для витирання рук, спиртовмісних антисептиків, смітників, куди можна викидати використані серветки.

Стосовно спиртовмісних антисептиків: є сенс поставити їх у місцях, де співробітники зможуть обробити руки до того, як зайти в приміщення, наприклад, прямо на вході.

Одноразові рукавички в офісі можуть бути, але не варто заохочувати працівників їх носити під час роботи, особливо, якщо є безперешкодний доступ до води та мила.

Провітрювання і чистота повітря

Якщо є змога, встановіть високоефективні фільтри для очищення повітря та перевірте, чи працюють системи вентиляції у приміщеннях.

Якщо є кондиціонери - обов’язково проведіть очищування фільтрів.

Регулярно провітрюйте приміщення, просто відкриваючи вікна. Зараз можна тримати вікна відчиненими протягом дня. Якщо такої змоги немає, робіть провітрювання щонайменше раз на 1-2 години.

Організація роботи та графіку

Розробіть графік змін, аби не всі працівники одночасно приходили в офіс. Частина може продовжувати працювати вдома, потім змінювати іншу, яка почала роботу в офісі. Плануйте це з огляду на специфіку вашої діяльності.

Великі обговорення і зустрічі продовжуйте у форматі онлайн.

Запропонуйте працівникам, які входять до групи ризику (людям старшим за 60 років, люди, що мають серцево-судинні хвороби, цукровий діабет, хвороби легень) продовжувати працювати з дому далі.

Очищення поверхонь та дезінфекція

Найбільш ефективними для дезінфекції поверхонь є розведені побутові відбілювальні розчини, спиртові розчини, що містять щонайменше 70% спирту.

Розчин на основі відбілювача можна приготувати так: 5 столових ложок (якщо він у сухому вигляді) на 3,5 літри води або 4 чайні ложки відбілювача на літр води.

Дуже важливо дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються - стільниці, ручки дверей, дверцята холодильника. Це варто робити кілька разів на день.

Є також сенс закупити ультрафіолетові бокси для очищення телефонів. Такі бокси визнані найбільш ефективним способом для знищення патогенів.

Нагадаємо, що Уляна Супрун розповіла, як ефективно лікувати туберкульоз в домашніх умовах.