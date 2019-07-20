Супрун розповіла про кібербулінг та цькування на роботі

Цькування на робочому місці (Колаж РБК-Україна)

Цькування на робочому місці може призвести до сумних наслідків, розповіли в МОЗ

Уляна Супрун розповіла про булінг серед дорослих і про публічні приниження, погрози або образи на робочому місці. Як зазначила в.о. голови МОЗ, така агресивна поведінка і знущання можуть проявлятися не тільки у стінах шкіл або дитячого садка - жертвами цькування можуть стати також і дорослі та досить впливові люди. На своїй сторінці у Facebook вона також розповіла про окремий вид цькування - кібербулінг.

Як показують дослідження, в США 31% дорослих зазнають цькувань.

Булінг на робочому місці може виникати через умови роботи, культуру компанії, навантаження та наявність конфлікту інтересів. Інші дослідження пояснюють цькування поєднанням робочих і особистих факторів або конфліктів.

Люди, які вдаються до булінгу та принижень, часто хочуть таким чином продемонструвати свій статус або самоствердитися.

"Вони можуть мати низьку самооцінку, не вміти будувати здорові стосунки з людьми або самим бути жертвами булінгу", - йдеться в публікації.

Супрун зазначила, що цькування і образи негативно впливають навіть на сформованих дорослих людей.

Уляна Супрун (Фото: РБК-Україна)

Наслідками булінгу можуть бути:

суїцидальні думки або спроби, депресія, проблеми зі сном, стрес і тривожність;

крім психологічних наслідків, цькування жертви можуть мати постійний головний біль та біль у спині;

також може знижуватися ефективність роботи;

жертви буллінга на робочому місці частіше відчувають себе незадоволеними своєю роботою або обтяженими нею.

Супрун також розповіла про окремий вид цькування - кібербулінг. Така практика широко застосовується в політиці - для цькування опонентів використовують атаки ботів і замовні матеріали, але часом досить одного поста або відеозвернення, щоб принизити людину і порушити субординацію.

"У той же час, практика публічних принижень в політиці негативно впливає на масову культуру і поведінку підлітків, особливо схильних до впливу", - додала Супрун.

За її словами, публічна комунікація політиків, зірок та інших впливових людей є так званими рольовими моделями, які негативно впливають у тому числі на підлітків, що може призводити до зростання рівня агресії.

Нагадаємо, що в Україні зареєстрували новий законопроект № 10118, який відрегулює покарання за мобінг на робочому місці. Мобінгом є форма психологічного насильства у вигляді цькування співробітника в колективі, з метою його подальшого звільнення.

Як повідомлялося раніше, нещодавно київського школяра, який знущався над іншим, покарали за булінг і призначили покарання у вигляді року умовно, а батькам доведеться сплатити штраф 100 тисяч гривень.

Також ми писали про те, що в Києві у школі стався скандал через загиблого учня. Близькі школяра вважають, що він загинув через жахливий тиск у школі.