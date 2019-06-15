ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Супрун рассказала, как пережить жару

STYLERЖизнь    15.06.2019 - 17:34
Супрун рассказала, как пережить жару
Ульяна Супрун (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун дала полезные советы касательного того, как легче перенести жару

Уляна Супрун дала советы украинцам, как защитить себя во время жары, когда легко перегреться на солнце и получить солнечный удар. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, загар - это доказательство того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защитится". Ультрафиолет высушивает кожу и может активировать вирус герпеса.

Солнцезащитный крем следует наносить каждый раз, когда вы выходите на улицу, а не только тогда, когда загораете. При этом эксперт советует в случае ожога от солнца не наносить на кожу жирные вещества или мазать кожу сметаной. 

Супрун также советует брать с собой воду. Поскольку взрослый человек теряет 0,5-1 литр жидкости в сутки, а в жару можно потерять 1-1,5 литра за час.

Супрун рассказала, как пережить жару

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Кроме того, она не советует пить в жару алкоголь, поскольку он провоцирует обезвоживание организма и из-за него становится еще жарче. Также в жару из-за алкоголя может вырасти риск сердечного приступа.

Чтобы почувствовать прохладу, нам нужно охладить кожу, а не желудок, поэтому мороженое не лучший вариант для охлаждения.

Супрун также советует не сидеть напротив работающего кондиционера, то есть так чтобы он напрямую дул на вас. Кроме того, не стоит забывать менять фильтры в нем и следить за влажностью в помещении.

При езде в маршрутке Супрун советует смело открывать окна ине бояться сквозняка, поскольку сам сквозняк не опасен, а опасна инфекция в воздухе.

Напомним, что Супрун рассказала, как правильно отоспаться.

Ранее сообщалось о том Супрун разрушила популярный миф об аллергии.
 

Обнаружен жуткий вирус, который не берут антибиотики Это есть нельзя: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей
Новости Украины здоровьеУльяна Супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь