Супрун рассказала, как пережить жару

Ульяна Супрун (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун дала полезные советы касательного того, как легче перенести жару

Уляна Супрун дала советы украинцам, как защитить себя во время жары, когда легко перегреться на солнце и получить солнечный удар. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, загар - это доказательство того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защитится". Ультрафиолет высушивает кожу и может активировать вирус герпеса.

Солнцезащитный крем следует наносить каждый раз, когда вы выходите на улицу, а не только тогда, когда загораете. При этом эксперт советует в случае ожога от солнца не наносить на кожу жирные вещества или мазать кожу сметаной.

Супрун также советует брать с собой воду. Поскольку взрослый человек теряет 0,5-1 литр жидкости в сутки, а в жару можно потерять 1-1,5 литра за час.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Кроме того, она не советует пить в жару алкоголь, поскольку он провоцирует обезвоживание организма и из-за него становится еще жарче. Также в жару из-за алкоголя может вырасти риск сердечного приступа.

Чтобы почувствовать прохладу, нам нужно охладить кожу, а не желудок, поэтому мороженое не лучший вариант для охлаждения.

Супрун также советует не сидеть напротив работающего кондиционера, то есть так чтобы он напрямую дул на вас. Кроме того, не стоит забывать менять фильтры в нем и следить за влажностью в помещении.

При езде в маршрутке Супрун советует смело открывать окна ине бояться сквозняка, поскольку сам сквозняк не опасен, а опасна инфекция в воздухе.

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