Супрун розповіла, як пережити спеку

Уляна Супрун (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Супрун дала корисні поради стосовно того, як легше перенести спеку

Уляна Супрун дала поради українцям, як захистити себе під час спеки, коли легко перегрітися на сонці і отримати сонячний удар. Про це в. о. міністра охорони здоров'я написала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Супрун, засмага - це доказ того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається "захиститися". Ультрафіолет висушує шкіру і може активувати вірус герпесу.

Сонцезахисний крем слід наносити кожен раз, коли ви виходите на вулицю, а не тільки тоді, коли засмагаєте. При цьому експерт радить у разі опіку від сонця не наносити на шкіру жирні речовини або мазати шкіру сметаною.

Супрун також радить брати з собою воду. Оскільки доросла людина втрачає 0,5-1 літр рідини в добу, а в спеку можна втратити 1-1,5 літра за годину.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Крім того, вона не радить пити в спеку алкоголь, оскільки він провокує зневоднення організму і через нього стає ще спекотніше. Також у спеку через алкоголь може зрости ризик серцевого нападу.

Щоб відчути прохолоду, нам потрібно охолодити шкіру, а не шлунок, тому морозиво не кращий варіант для охолодження.

Супрун також радить не сидіти навпроти працюючого кондиціонера, тобто так, щоб він дув прямо на вас. Крім того, не варто забувати міняти фільтри в ньому і стежити за вологістю в приміщенні.

При їзді в маршрутці Супрун радить сміливо відкривати вікна і не боятися протягу, оскільки сам протяг не небезпечний, а небезпечна інфекція в повітрі.

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