Одноразовые перчатки очень опасны: врачи развенчали миф о защите от коронавируса

Резиновые перчатки могут быть опасны в борьбе против коронавируса (Фото: freepik)

Врачи объяснил и, почему обычные одноразовые перчатки могут быть опасны при борьбе с коронавирусом

Коронавирус в Украине был зарегистрирован у 2203 пациентов. Медики отмечают, что снизить риск заражения можно только выполняя все инструкции медиков и соблюдая личную гигиену.

В качестве защитных средств врачи советуют использовать маски для рта и носа, очки для глаз и перчатки для рук, так как основной способ передачи вируса – это попадание микрочастиц на слизистые оболочки с рук. Медики постоянно напоминают, что руки нужно мыть как можно чаще, обрабатывать их антисептиками и ни в коем случае не касаться ими лица.

Однако выяснилось, что одноразовые перчатки не так безопасны, как считалось ранее. Эти средства защиты эффективны только очень короткий промежуток времени, так как материал, из которого они сделаны – пористый и возбудители болезней могут проникать сквозь них на руки.

Врачи рекомендуют обрабатывать руки дезинфектором или мыть с мылом каждый раз после ношения перчаток. Использование одноразовых перчаток не заменяет антисептики.

Кроме того, использование резиновых перчаток имеет и другую опасность – рука в них начинает быстро потеть, а такая среда является самой идеальной для развития бактерий и вирусов.

"Прекратите носить медицинские перчатки в общественных местах. Это гигиеническое свинство огромных масштабов", - заявил доктор Марк Ганефельд.

Его поддержал и другой врач, из Германии. Он назвал руки после использования клоакой и порекомендовал дезинфицировать их каждый раз после использования перчаток.

"В перчатке, во влажном и теплом пространстве с радостью размножаются бактерии. Когда снимаешь перчатки, у тебя на руках клоака, если их не продезинфицировать. Я вас поздравляю!" - написал врач из города Бремерферде.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам дали советы, как избежать проблем с кожей рук после использования антисептиков.