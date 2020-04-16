Супрун розповіла, без чого маски і рукавички не захистять від COVID-19

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун розвіяла міфи про популярні засоби захисту від коронавіруса

Коронавірус в Україні діагностували вже у 3764 пацієнтів, а за останню добу кількість нових випадків зараження склала 392. Медики і влада настійно не рекомендують нехтувати ефективними засобами захисту від вірусу, такими як миття рук, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції, носіння медичних маскок та дотримання карантинних правил.

Уляна Супрун звернула увагу, що люди навіть під час пандемії COVID-19 ігнорують базові, але критично важливі рекомендації щодо миття рук. При цьому вони повністю покладаються на маску і вважають, що вона "магічним чином захищає від вірусу".

"Ще раз наголошую, маска - це не панацея. Вона діє тільки коли нею правильно користуватися, а також не захистить від вірусу, особливо, якщо брудними руками торкатися свого обличчя або тієї ж маски", - написала медик у своєму Facebook.

Колишня керівниця МОЗ відзначила велику важливість вже зараз звикати ретельно і часто мити руки, адже вірус одразу ж не зникне разом із завершенням карантинних заходів.

Інший спосіб, яким користуються багато людей для захисту від вірусу - це регулярне носіння одноразових рукавичок. Супрун розвіяла міф про "бронь від коронавіруса" і пояснила, чому носити рукавички може бути небезпечно:

При тривалому носінні рукавичок, без частої зміни і миття рук, бактерії на шкірі швидко розмножуються ззавдяки теплому вологому середовищу, адже в рукавичках руки більше пітніють.

Якщо рукавички рвуться або знімаються неправильно, існує ризик, що всі патогенні мікроорганізми, що накопичилися на них, опиняться на руках або поверхнях.

Носіння рукавичок може створювати помилкове відчуття безпеки і ілюзію чистоти, що збільшує ймовірність ігнорування інших важливих заходів - особливо, миття рук.

Під час носіння рукавичок важливо пам'ятати про поняття перехресного забруднення.

"Уявіть ситуацію: ви одягаєте рукавички виходячи з дому, в них натискаєте кнопки у ліфті, відчиняєте двері у під’їзді, заходите у супермаркет, торкаєтеся там продуктів та різних поверхонь, а потім тими ж рукавичками торкаєтеся свого одягу, телефону чи гаманця, сідаєте в авто і так далі. Лише по приходу додому, ви можете зняти рукавички безпечно і помити руки. За цей час на них накопичується безліч мікроорганізмів, які дуже легко перенести на все, до чого ви торкаєтеся. І навіть до свого обличчя", - написала Супрун.

Екс-чиновниця додала, що саме тому в більшості рекомендацій ви не знайдете беззаперечну пораду носити рукавички (якщо ви не медпрацівник).

Дуже важливо правильно користуватися рукавичками. Перед одяганням потрібно ретельно помити руки. Так само важливо правильно їх знімати, щоб запобігти поширенню мікроорганізмів, які на них накопичилися.

"Пам'ятайте, що без миття рук і правильного використання рукавичок носити їх не має сенсу", - резюмувала Супрун.

Як повідомлялося, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що дотримання дистанції найкраще вберігає від інфекції, а маска з цією метою справляється не так добре.