Супрун отреагировала на отсутствие аптечек в метро Киева

Ульяна Супрун предлагает установить в публичных местах укомплектованные аптечки и автоматические внешние дефибрилляторы. Об этом и. о министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

Сегодня, 24 июня, киевский метрополитен попал в громкий скандал из-за того, что женщине, которая упала на эскалаторе, не смогли оказать первую помощь на станции "Дарница", потому что у сотрудников метрополитена даже не было рядом аптечки.

На днях Министерство здравоохранения Украины опубликовало для общественного обсуждения проект приказа, утверждающий состав, условий хранения и использования медицинского комплекта для оказания домедицинской помощи.

Предлагается, что во всех людных местах будут аптечки с обновленной комплектацией, а где собираются более 200 человек - дополнительно автоматические внешние дефибрилляторы.

Супрун предложила оснастить публичные места дефибрилляторами (фото: pixabay.com)

Согласно новой классификации и в зависимости от количества людей на определенной территории, аптечки будут делиться на три типа:

Первый уровень - для территории, где возможно одновременное присутствие не более тридцати человек. В составе таких аптечек будут бинты, лейкопластырь, медицинские перчатки, термоодеяло и пленка-клапан для проведения искусственной вентиляции легких.

Второй уровень - где возможно присутствие не более 200 человек. Это торговые центры, учебные заведения, строительные площадки, заправки. Содержание аптечек такого уровня будет, как и у первого уровня. Дополнительно прилагается механическое средство для остановки кровотечения, тонометр и атравматичные ножницы.

Третий уровень - на территории, где могут находиться не более тысячи человек. Аптечки этого типа, кроме вышеупомянутого, будут укомплектованы лекарственными средствами и автоматическим внешним дефибриллятором.

В местах, где предусмотрен сбор более тысячи человек, будет размещено несколько наборов с дефибрилляторами.

Супрун предложила оснастить публичные места дефибрилляторами (фото: pixabay.com)

Дефибриллятор - это небольшой аппарат, предназначенный для оказания экстренной помощи при внезапном нарушении ритма сердца и фибрилляции желудочков. В таких случаях, решающую роль играет время.

Шансы на выживание человека, у которого случилась внезапная остановка сердца уменьшаются на 7-10% с каждой минутой, которая проходит без дефибрилляции.

Места массового пребывания будут оборудованы именно автоматическими дефибрилляторами. Такие устройства имеют голосовое меню-помощника и включают заряд лишь тогда, когда зафиксируют нарушения ритма сердца. Работа устройства максимально автоматизирована. Воспользоваться им сможет каждый.

Кроме того, в местах, которые будут оборудованы дефибрилляторами, будет определено ответственное лицо, которое сможет оказать помощь. Работники будут проходить специальный инструктаж и в случае возникновения экстренной ситуации смогут оказать первую помощь и воспользоваться дефибриллятором.

Напомним, что Супрун сделала важное предупреждение об алкоголе во время беременности.

Ранее сообщалось, что Супрун напомнила украинцам о важности вакцинации.