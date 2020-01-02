Как очистить организм после застолий: Уляна Супрун рассказала о детоксе

Уляна Супрун рассказала о детоксе (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о способах очистки организма после новогодних возлияний

Уляна Супрун рассказала, как привести в порядок организм после обильных новогодних застолий. Она также отметила, что выведение токсинов - это просто маркетинговый ход и этих токсинов не видели даже патологоанатомы. По словам эксперта, самое главное избегать переедания, а также не злоупотреблять алкоголем, то есть не напиваться до беспамятства.

Как избежать нагрузки на печень и желудок после праздников:

Не наедайтесь и не напивайтесь

Не курите сигареты.

Оставьте салаты с майонезом в прошлом.

Старайтесь после пить свежевыжатые соки из свеклы, сельдерея, яблока. Добавляйте семена льна в каши, ежедневно употребляйте капусту, чеснок и лук.

Активированный уголь не спасет вас от отравления алкоголем.

Не ешьте жареной пищи.

Всегда, и в будни, и в праздники, следует питаться сбалансировано, а при необходимости обращаться к семейному врачу и сдать анализы.

В "праздничную сказочную ночь" к некоторым людям приходит запор, прежде всего из-за обезвоживания, вызванным кофе, алкоголем и перееданием сухой пищей. В остальные дни причиной запора может быть недостаток клетчатки в рационе или болезни желудочно-кишечного тракта. Запор ощущается в виде слабости, раздражительности и даже может привести к сильному снижению давления. Для того, чтбы его избежать следует пить воду, не пить алкоголь, отдать предпочтение квашеной капусте, танцевать или гулять.Следует помнить, что когда человек двигается - его кишечник начинает работать.

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