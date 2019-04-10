Супрун назвала убийцу №1: сталкиваемся с ним ежедневно

Супрун рассказала о смерти от питания (Уляна Супрун, фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ульяна Супрун посоветовала, как сбалансировать свой дневной рацион

Уляна Супрун предупредила украинцев о том, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире. На своей Facebook-странице исполняющая обязанности министра здравоохранения написала о том, что оно наносит здоровью больше вреда, чем курение, высокое давление или любой другой фактор риска.

По словам Уляны Супрун каждая пятая смерть в мире случается из-за того, что люди не едят здоровую пищу. В первую очередь это касается избытка соли, недостаточного количества цельнозерновых продуктов и свежих фруктов. Люди пренебрегают орехами, семечками, свежими овощами, омега-3 жирными кислотами и клетчаткой.

Именно избыточное потребление соли и недостаточное количество цельнозерновых и фруктов в рационе служат причиной более 50% смертей, которые связаны с питанием. А чрезмерное потребление красного мяса и процессированных мясных продуктов (сосиски, копченая колбаса), подслащенных напитков и транс-жиров составляет оставшиеся 50%.

Супрун рассказала о смерти от питания (коллаж: РБК-Украина)

Глава Минздрава посоветовала нормы продуктов, необходимых человеку для здорового долголетия:

200-300 граммов фруктов в день. Большинство людей употребляет лишь 94 грамма (это небольшое яблоко).

100-150 граммов цельнозерновых продуктов. Это 3-5 кусочков цельнозернового хлеба.

Не более 3 граммов соли в день.

16-25 граммов семян и орешков.

290-430 грамм овощей в день. По размеру это примерно 5-7 средних морковок.

Супрун рассказала о смерти от питания (фото: pixabay.com)

А высококалорийная и жирная еда, газированные, сладкие напитки, сладости, регулярные малопитательные перекусы и переедание в 2017 году привело к 11 миллионам или 22% всех смертей среди взрослых. Причинами смертей стали сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет. Для сравнения в 2017 году из-за высокого давления умерло 10,4 миллиона человек, а из-за курения - 8 миллионов.

Что сделать, чтобы улучшить свой рацион? Уляна Супрун дала конкретные советы:

Уменьшите потребление соли.

Выбирайте цельнозерновые продукты вместо хлеба из белой муки или батона.

Ешьте больше овощей и фруктов. Выбирайте свежие или замороженные фрукты.

Не ешьте много сахара. Средняя суточная норма добавленных сахаров должно быть не более 32-50 граммов. Это примерно 10 чайных ложек.

Контролируйте размер порции. Сколько вы едите, так же важно, как и то, что вы едите.

Супрун рассказала о смерти от питания (фото: pixabay.com)

Ранее Ульяна Супрун рассказала, какие напитки самые полезные для употребления и пояснила, какие из них употреблять не рекомендуется.

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