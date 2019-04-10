Супрун назвала вбивцю №1: стикаємося з ним щодня

Уляна Супрун порадила, як збалансувати свій денний раціон
Уляна Супрун попередила українців про те, що неповноцінне харчування спричиняє найбільшу кількість смертей у всьому світі. На своїй Facebook-сторінці виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я написала про те, що воно завдає здоров'ю більшої шкоди, ніж куріння, високий тиск або будь-який інший фактор ризику.
За словами Уляни Супрун кожна п'ята смерть у світі трапляється через те, що люди не їдять здорову їжу. В першу чергу це стосується надлишку солі, недостатньої кількості цільнозернових продуктів та свіжих фруктів. Люди зневажають горіхами, насінням, свіжими овочами, омега-3 жирними кислотами та клітковиною.
Саме надмірне споживання солі та недостатня кількість цільнозернових і фруктів в раціоні спричиняють понад 50% смертей, які пов’язані з харчуванням. А надмірне споживання червоного м'яса та процесованих м’ясних продуктів (сосиски, копчена ковбаса), підсолоджених напоїв і транс-жирів становить решту 50%.
Супрун розповіла про смерть від харчування (колаж: РБК-Україна)
Очільниця МОЗ порадила норми продуктів, необхідних людині для здорового довголіття:
Супрун розповіла про смерть від харчування (фото: pixabay.com)
А висококалорійна та жирна їжа, газовані, солодкі напої, солодощі, регулярні малопоживні перекуси та переїдання у 2017 році призвело до 11 мільйонів або 22% всіх смертей серед дорослих. Причинами смертей стали серцево-судинні хвороби, рак та діабет. Для порівняння у 2017 році через високий тиск померло 10,4 мільйона людей, а через куріння - 8 мільйонів.
Що ж зробити, аби покращити свій раціон? Уляна Супрун дала конкретні поради:
Супрун розповіла про смерть від харчування (фото: pixabay.com)
Раніше Уляна Супрун розповіла, які напої найкорисніші для вживання і пояснила, які з них вживати не рекомендується.
Нагадаємо, ми писали про те, що у Супрун розповіли, де і як українцям безкоштовно перевірити рівень холестерину.
До слова, раніше стало відомо, як в Україні будуть контролювати продаж ліків через інтернет.