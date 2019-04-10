Супрун назвала вбивцю №1: стикаємося з ним щодня

Супрун розповіла про смерть від харчування (Уляна Супрун, фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Уляна Супрун порадила, як збалансувати свій денний раціон

Уляна Супрун попередила українців про те, що неповноцінне харчування спричиняє найбільшу кількість смертей у всьому світі. На своїй Facebook-сторінці виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я написала про те, що воно завдає здоров'ю більшої шкоди, ніж куріння, високий тиск або будь-який інший фактор ризику.

За словами Уляни Супрун кожна п'ята смерть у світі трапляється через те, що люди не їдять здорову їжу. В першу чергу це стосується надлишку солі, недостатньої кількості цільнозернових продуктів та свіжих фруктів. Люди зневажають горіхами, насінням, свіжими овочами, омега-3 жирними кислотами та клітковиною.

Саме надмірне споживання солі та недостатня кількість цільнозернових і фруктів в раціоні спричиняють понад 50% смертей, які пов’язані з харчуванням. А надмірне споживання червоного м'яса та процесованих м’ясних продуктів (сосиски, копчена ковбаса), підсолоджених напоїв і транс-жирів становить решту 50%.

Супрун розповіла про смерть від харчування (колаж: РБК-Україна)

Очільниця МОЗ порадила норми продуктів, необхідних людині для здорового довголіття:

200-300 грамів фруктів на день. Більшість людей вживає лише 94 грами (це невелике яблуко).

100-150 грамів цільнозернових продуктіва. Це 3-5 шматочків цільнозернового хліба.

Не більше 3 грамів солі на день.

16-25 грамів насіння і горішків.

290-430 грамів на овочів на день. За розміром це приблизно 5-7 середніх морквин.

Супрун розповіла про смерть від харчування (фото: pixabay.com)

А висококалорійна та жирна їжа, газовані, солодкі напої, солодощі, регулярні малопоживні перекуси та переїдання у 2017 році призвело до 11 мільйонів або 22% всіх смертей серед дорослих. Причинами смертей стали серцево-судинні хвороби, рак та діабет. Для порівняння у 2017 році через високий тиск померло 10,4 мільйона людей, а через куріння - 8 мільйонів.

Що ж зробити, аби покращити свій раціон? Уляна Супрун дала конкретні поради:

Зменште споживання солі.

Обирайте цільнозернові продукти на заміну хлібу з білого борошна чи батону.

Їжте більше овочів та фруктів. Обирайте свіжі або заморожені фрукти.

Не їжте багато цукру. Середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів. Це приблизно 10 чайних ложок.

Контролюйте розмір порції. Скільки ви їсте, так само важливо, як і те, що ви їсте.

Супрун розповіла про смерть від харчування (фото: pixabay.com)

Раніше Уляна Супрун розповіла, які напої найкорисніші для вживання і пояснила, які з них вживати не рекомендується.

Нагадаємо, ми писали про те, що у Супрун розповіли, де і як українцям безкоштовно перевірити рівень холестерину.

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