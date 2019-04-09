У Супрун рассказали, где и как украинцам бесплатно проверить уровень холестерина

Фото: Проверка уровня холестерина (коллаж РБК-Украина)

Анализ нужно сдавать каждые регулярно всем людям, даже если они абсолютно здоровы

Высокий уровень холестерина увеличивает риски появления серьезных болезней – атеросклероза, сердечного приступа, ишемической болезни сердца и даже инсульта. Об этом пишут на сайте Минздрава.

Врачи советуют проходить тесты на то, какой вы имеете уровень холестерина, каждые 4-5 лет. Когда же человек находится в группе риска, то есть имеет связанные с этим болезни, то тесты надо проходить значительно чаще.

Почему так важно знать уровень холестерина?

Знать этот показатель – обычная норма для жителей европейских стран. В Украине, к сожалению, далеко не все знают эти показатели собственного здоровья. Но это – очень важно.

Как известно, так называемый "плохой" холестерин проникает в стенку кровеносных сосудов. Там он постепенно накапливается в атеросклеротических бляшках, которые через время сужают просвет сосуда и препятствуют свободному потоку крови. Эти бляшки опасны тем, что способствуют образованию тромбов в организме.

Тромб увеличивается в размерах и начинает закрывать просвет сосудов. Поток крови дальше идти не может, и часть миокарда, питаемая этим сосудом, не получает кислорода и других веществ и отмирает. Инфаркт миокарда развивается, если это происходит в сердце, а инсульт – если в мозге.

Фото: Уровень холестерина знают далеко не все украинцы (pixabay.com)

Сейчас врачи констатируют: к сожалению, крайне мало украинцев считает нужным проверять уровень своего холестерина, потому что не считает это важным. Например, результаты соцопроса выявили, что 47% винничан и винничанок отвели повышенному холестерину аж 7-е место в списке факторов риска.

При этом большинство указали на вред неправильного питания для организма. Получается, люди не очень хорошо понимают, что высокий уровень холестерина приводит к крайне серьезным болезням.

Как в Украине пройти тесты на холестерин бесплатно?

Каждый может проверить уровень холестерина у своего врача, с которым подписал декларацию, говорят в Минздраве. Это можно сделать у терапевта, семейного врача или педиатра при условии того, что декларация с ним подписана.

Далеко не все это знают, но анализ на общий холестерин пациентов входит в гарантированный государством пакета услуг первичной медицинской помощи, который пациенты должны получать абсолютно бесплатно.

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