Китай створює для Росії ударний дрон на зразок Shahed, - Bloomberg

Китайські та російські компанії розробляють ударний безпілотник, схожий на іранський дрон-камікадзе Shahed, що використовується проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg , яке отримало інформацію від європейських чиновників, знайомих з цим питанням.

За даними агентства, у 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Shahed, а цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.

Водночас джерела Bloomberg кажуть, що китайські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися.

Деякі країни вважають, що надання Росії БПЛА для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, проти якої китайських офіційних осіб неодноразово застерігав Захід, повідомили двоє офіційних осіб.

Одна особа, обізнана з цим питанням, сказала, що, за оцінками США, Китай зважує, чи варто надсилати повністю побудовані безпілотники, але тим часом надсилає "комплекти, які можна перетворити на ударні дрони". США досі не вважають, що Китай надсилає смертоносну допомогу Росії, сказав він, зазначивши, що інші країни можуть мати іншу інтерпретацію.

За словами чиновників, одне занепокоєння полягає в тому, що Китай може виробляти безпілотник, подібний до Shahed, набагато швидше, ніж Іран або Росія.

Офіційні особи не ідентифікували цей дрон, але китайські оборонні веб-сайти та кілька ЗМІ повідомили, що країна розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200, який за зовнішнім виглядом схожий на іранський дрон Shahed 136.

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