Супрун дала неожиданный совет о профилактике от коронавируса: поможет хит про Путина

Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Предотвратить распространение коронавируса поможет правильное мытье рук, подчеркивает Супрун

От коронавируса и гриппа рекомендованной профилактикой, которая помогает предотвратить распространение возбудителей болезней, является тщательное, частое и правильное мытье рук. Уляна Супрун обратила внимание, что от такого простого правила часто просто отмахиваются руками - и напрасно.

Бывший руководитель Минздрава Украины на своей странице в Facebook подчеркнула, что от качества мытья зависит ваша безопасность, а также людей вокруг.

Также медик дала ряд рекомендаций, как правильно мыть руки, а в качестве лайфхака привела известную песенку про российского президента - оказывается, напевая хит харьковских ультрас можно верно рассчитать необходимое для мытья время.

Так, согласно результатам некоторых исследований и опросов, люди или забывают мыть руки, или делают это недостаточно тщательно, чтобы уничтожить опасные патогены, которые могут жить на грязных руках и вызывать болезни.

Мыть руки нужно как минимум 20-30 секунд. Если на руках заметный грязь, продолжительность мытья надо продлить до 40-60 секунд.

"Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию "Путин ху*ло" минимум два раза", - пишет Супрун, также указав линк на мелодию - http://bit.ly/2T8g0mz

Как правильно мыть руки:

Намочите руки водой (теплой или холодной)

Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук

Помассируйте руки ладонь к ладони

Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот

Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами

Поднимите пальцы и потрите их

Тщательно помойте большие пальцы каждой руки

Обратите внимание на ногти - там скапливается много грязи

Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)

Тщательно смойте руки водой

Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки

После выключите кран полотенцем и выбросьте его в мусорку.

"Мойте руки правильно и тщательно, помните, что Путин ху*ло, и будьте здоровы", - призвала Супрун.

Помните также, что руки надо мыть обязательно:

После возвращения с улицы домой

После пользования общественным транспортом

До, во время и после приготовления пищи

Перед едой

До и после ухода за больным (особенно, если был контакт с жидкостями)

После кашля, чихания, выдувания носа

После посещения туалета

После контакта с животными и пищей для животных

После касания мусора

После изменения памперсов и уборка туалета ребенка

До и после обработки пореза или раны.

Напомним, что песенку "Путин ху*ло" придумали и впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове весной 2014 года. Вскоре мелодия широко распространилась, получив ряд обработок и вариаций и стала интернет-мемом. В июле 2014-го украинские астрономы даже назвали звезду KIC 9696936 "Putin-Huilo" - и хотя название не является официальным, событие получило широкий резонанс в международной прессе.