Предотвратить распространение коронавируса поможет правильное мытье рук, подчеркивает Супрун
От коронавируса и гриппа рекомендованной профилактикой, которая помогает предотвратить распространение возбудителей болезней, является тщательное, частое и правильное мытье рук. Уляна Супрун обратила внимание, что от такого простого правила часто просто отмахиваются руками - и напрасно.
Бывший руководитель Минздрава Украины на своей странице в Facebook подчеркнула, что от качества мытья зависит ваша безопасность, а также людей вокруг.
Также медик дала ряд рекомендаций, как правильно мыть руки, а в качестве лайфхака привела известную песенку про российского президента - оказывается, напевая хит харьковских ультрас можно верно рассчитать необходимое для мытья время.
Так, согласно результатам некоторых исследований и опросов, люди или забывают мыть руки, или делают это недостаточно тщательно, чтобы уничтожить опасные патогены, которые могут жить на грязных руках и вызывать болезни.
Мыть руки нужно как минимум 20-30 секунд. Если на руках заметный грязь, продолжительность мытья надо продлить до 40-60 секунд.
"Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию "Путин ху*ло" минимум два раза", - пишет Супрун, также указав линк на мелодию - http://bit.ly/2T8g0mz
"Мойте руки правильно и тщательно, помните, что Путин ху*ло, и будьте здоровы", - призвала Супрун.
Напомним, что песенку "Путин ху*ло" придумали и впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове весной 2014 года. Вскоре мелодия широко распространилась, получив ряд обработок и вариаций и стала интернет-мемом. В июле 2014-го украинские астрономы даже назвали звезду KIC 9696936 "Putin-Huilo" - и хотя название не является официальным, событие получило широкий резонанс в международной прессе.