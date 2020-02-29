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Супрун дала неожиданный совет о профилактике от коронавируса: поможет хит про Путина

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 07:50
Супрун дала неожиданный совет о профилактике от коронавируса: поможет хит про Путина
Уляна Супрун (Фото: РБК-Украина)

Предотвратить распространение коронавируса поможет правильное мытье рук, подчеркивает Супрун

От коронавируса и гриппа рекомендованной профилактикой, которая помогает предотвратить распространение возбудителей болезней, является тщательное, частое и правильное мытье рук. Уляна Супрун обратила внимание, что от такого простого правила часто просто отмахиваются руками - и напрасно.

Бывший руководитель Минздрава Украины на своей странице в Facebook подчеркнула, что от качества мытья зависит ваша безопасность, а также людей вокруг.

Также медик дала ряд рекомендаций, как правильно мыть руки, а в качестве лайфхака привела известную песенку про российского президента - оказывается, напевая хит харьковских ультрас можно верно рассчитать необходимое для мытья время.

Так, согласно результатам некоторых исследований и опросов, люди или забывают мыть руки, или делают это недостаточно тщательно, чтобы уничтожить опасные патогены, которые могут жить на грязных руках и вызывать болезни.

Мыть руки нужно как минимум 20-30 секунд. Если на руках заметный грязь, продолжительность мытья надо продлить до 40-60 секунд.

"Чтобы соблюсти необходимую продолжительность, можно петь мелодию "Путин ху*ло" минимум два раза", - пишет Супрун, также указав линк на мелодию - http://bit.ly/2T8g0mz

Как правильно мыть руки:

  • Намочите руки водой (теплой или холодной)
  • Нанесите достаточно мыла, чтобы оно покрывало всю поверхность рук
  • Помассируйте руки ладонь к ладони
  • Потрите правой ладонью по поверхности левой руки с переплетенными пальцами, затем сделайте наоборот
  • Потрите руки ладонь о ладонь с переплетенными пальцами
  • Поднимите пальцы и потрите их
  • Тщательно помойте большие пальцы каждой руки
  • Обратите внимание на ногти - там скапливается много грязи
  • Потрите ладони пальцами в круговом направлении (отдельно правую и левую)
  • Тщательно смойте руки водой
  • Возьмите полотенце одноразового использования и вытрите руки
  • После выключите кран полотенцем и выбросьте его в мусорку.

"Мойте руки правильно и тщательно, помните, что Путин ху*ло, и будьте здоровы", - призвала Супрун.

Помните также, что руки надо мыть обязательно:

  • После возвращения с улицы домой
  • После пользования общественным транспортом
  • До, во время и после приготовления пищи
  • Перед едой
  • До и после ухода за больным (особенно, если был контакт с жидкостями)
  • После кашля, чихания, выдувания носа
  • После посещения туалета
  • После контакта с животными и пищей для животных
  • После касания мусора
  • После изменения памперсов и уборка туалета ребенка
  • До и после обработки пореза или раны.

Напомним, что песенку "Путин ху*ло" придумали и впервые выполнили болельщики футбольного клуба "Металлист" в Харькове весной 2014 года. Вскоре мелодия широко распространилась, получив ряд обработок и вариаций и стала интернет-мемом. В июле 2014-го украинские астрономы даже назвали звезду KIC 9696936 "Putin-Huilo" - и хотя название не является официальным, событие получило широкий резонанс в международной прессе.

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