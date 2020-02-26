Подготовка Украины к коронавирусу: Супрун дала полезные советы

Супрун рассказала, как Украина может готовиться к коронавирусу
Уляна Супрун заявила, что коронавирус застал весь мир фактически врасплох. Государства по-разному готовились к этому вызову, но каждое из них в подобной ситуации должно быть щитом для своих граждан. Об этом медик рассказала на своей странице в Facebook.
Супрун также поделилась своим видением того, как это должно было работать с самого начала.
9 января 2020 года ВОЗ подтвердила, что новый коронавирус был выделен от одного человека, которого госпитализировали. С этого времени необходимо было создать оперативный штаб по реагированию на коронавирус в Украине.
В штаб входят МОЗ Украины, Центр общественного здоровья (ЦОС), ДСНС, НАМНУ, Государственная таможенная служба Украины, Государственная пограничная служба Украины, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, СБУ, ВОЗ, CDC.
Коммуникация с населением, которая поможет предотвратить панику среди людей. На сайтах МЗУ и ЦОС создаются отдельные информационные баннеры и ежедневно публикуются последние новости о коронавирусе. Вспомогательными являются плановые пресс конференции для журналистов (ежедневно или через день), где последнюю информацию сообщает единственный определенный спикер.
Аудит ресурсов. Штаб должен провести аудит учреждений и оснащение, которое необходимо в стране, для оперативного противодействия распространения коронавируса.
Что надо выяснить:
Кроме того, уже на этом этапе штаб должен позаботиться:
После 13 января, когда начали фиксировать случаи коронавируса за пределами Китая, Украина должна была прекратить прямые рейсы в Китай. Так же отменить прямые рейсы с регионами или странами, в которых регистрируется стремительный рост новых случаев инфекции. Сейчас это Южная Корея, Иран и север Италии.
По словам Супрун, эвакуация украинский из Китая должна была состояться гораздо раньше - до конца января.
"Это нормально, что украинцы не были готовы к эвакуации, ведь никто не ожидал, что придется эвакуировать сограждан из других стран", - отметила эксперт.
Место для поселения эвакуированных можно было выбрать в Киевской области. Это самая безопасная территория, поскольку рядом находится аэропорт, в регионе работают ведущие специалисты, расположены клинические и лабораторные базы, здесь также имеется хорошая инфраструктура и необходимые больницы. Удачным выбором мог бы стать, например, санаторий СБУ в городе Ворзель.