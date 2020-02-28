Паника из-за коронавируса: Супрун рассказала, как извлечь пользу

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Супрун объяснила план действий на случай вспышки инфекционной болезни

Коронавирус в мире вызвал панику и обильное количество фейковых новостей относительно опасного заболевания, и фразы "все под контролем" способны еще больше разрушить спокойствие. Об этом заявила Уляна Супрун, призвав изменить подход и превратить беспокойство в реальные действия для защиты от инфекции.

По словам бывшего руководителя Минздрава Украины, это поможет вернуть чувство контроля над ситуацией и уверенность в своих силах.

"Поэтому предлагаем прекратить коронавирусный "фестиваль паники и истерики" и направить общественную тревожность в конструктивном направлении", - пишет медик в своем Facebook.

О чем стоит позаботиться:

Аптечки в офисах и дома

Даже без эпидемий или терактов на рабочем месте должно быть набор для оказания первой медицинской помощи. В случае инфекционных заболеваний важны термометр и медицинская маска. Человека с признаками болезни желательно изолировать до получения инструкций от врача по телефону - как следует действовать дальше.

В офисной аптечке должны быть: стерильные бинты и треугольные перевязки, булавки, стерильные ватные диски, капли для промывания глаз, пластырь, салфетки, скотч, стерильные нитрильные рукавицы, ожоговые повязки, дистиллированная вода для промывания ран, зажим, пинцет, ножницы.

В аптечках дома к вышеперечисленным опциям следует добавить спрей или гель анестетик от укусов или высыпаний, антигистаминный препарат, крем с антибиотиком или неспецифическим противомикробным средством, пакетики с гелем для охлаждения (или лед в холодильнике). Также могут пригодиться жаропонижающие препараты и обезболивающие.

Удаленная работа

"Офисам и государственным учреждениям, стоит подумать о возможности работы всех или части сотрудников дистанционно, если такая необходимость будет", - рассказала Супрун и добавила, что если не коронавирус, так грипп рано или поздно напоминают о такой необходимости.

Медик обратила внимание, что поскольку коронавирус у людей молодого и среднего возраста часто имеет только умеренные симптомы простуды, то работникам и их руководству придется пересмотреть практику "наглотаться таблеток и пойти работать". Командировки и встречи придется сократить.

План на случай инфекционной болезни

Британские и итальянские медики советуют людям с подозрением на коронавирус остаться дома, позвонить в больницу и описать свое состояние, получив инструкции как действовать дальше.

"Подумайте, как вы сможете снизить температуру, если она будет и дальше расти? Как могут защититься от инфекции члены вашей семьи или люди, живущие с вами в одной квартире или комнате? Эта ситуация касается и кори, и гриппа. Они, в отличие от коронавируса, значительно более распространены, хотя их можно предотвратить вакцинацией", - отметила Супрун.

Больным людям нужны изоляция, отдельная посуда и полотенца, маска, а тем, кто за ними ухаживает, нужно мыть руки, убирать и проветривать помещения, использовать обычные дезинфектанты для уборки.

Всегда хорошо иметь дома запас питьевой воды и пищи на несколько дней. Пригодятся также замороженные овощи и ягоды, сало и ультрапастеризованное молоко.

Вакцинация

Вакцину от COVID-2019 начнут клинически исследовать только в апреле 2020 года. Но сейчас можно уменьшить вероятность паники, истерики и пребывания в инфекционном отделении благодаря вакцинации от пневмококковой инфекции. Стоит сделать и прививку от гриппа.

У вакцинированных шансов иметь катаральные симптомы и лихорадку, а следовательно подозревать у себя коронавирус - меньше. Стоит помнить, что защиту от коронавируса прививки против пневмококковой инфекции или гриппа не дают.

Супрун еще раз подчеркнула, что пока вакцин против коронавируса не существует, и все сообщения о том, что она есть - фейки.

"Подготовка к "Ааа, все пропало, эпидемия" отличается от наличия "Плана Б здорового человека". Жизнь требует от нас смелости, стойкости и способности к импровизации. Используйте свою энергию перед страхом коронавируса на действия, которые увеличат ваше сопротивление внезапным бедствиям", - добавила она.

Как сообщалось, ранее Уляна Супрун дала важные рекомендации медработникам, которые имеют дело с пациентами с подозрением на коронавирус.